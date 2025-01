Els Reis més bonics del món

Diumenge, Ses Majestats els Reis d’Orient tornaran a passar per tots els pobles i ciutats de l’Anoia. Els infants -i els que no ho són tant- esperem amb candeletes aquest dia. Certament, la màgia dels Reis és quelcom que ens enamora cada any. A Igualada, aquesta vegada és especial, en ocasió del 130è aniversari de la festa, la més antiga de Catalunya i, per molts, la més bonica.

Centenars de patges portaran -a Igualada però també a molts pobles de la comarca- els regals fins a les cases, un detall original i sublim, genuïnament igualadí. La Festa dels Reis, a la capital de l’Anoia, és sobretot això, una Festa que forma part ja del nostre ADN, i que té un impacte formidable, mobilitzant cada cinc de gener -i abans, els dies 28 de desembre i el primer dia de l’any- a moltes famílies de la ciutat.

Tornem a insistir, com hem fet ja en més d’una ocasió en aquest mateix editorial, que, més enllà del suport institucional que sempre ha tingut la festa, la Generalitat hagués fet un pas endavant amb la retransmissió televisiva per TV3 de la Cavalcada de Reis d’Igualada, cosa que fa molts anys que no es produeix. Temem que darrere de tot plegat hi ha posicions absurdes, derivades de temors infundats i que donen massa importància als desitjos d’uns pocs, que s’imposen de manera injusta a la voluntat i l’acceptació de la majoria.

Més enllà d’aquest detall, la Festa de Reis és la nit més màgica de l’any, que omple els carrers tot gaudint de la llum i el color que desprenen les carrosses i els vestits dels patges, patgesses, els reis i tota la seva comitiva. Després, el caliu de les cases, la taula parada, els nervis dels més petits i l’arribada dels enviats de Ses Majestats a cadascuna de les llars, descriuen moments que perduren sempre a la memòria. En aquests temps, on l’alegria és difícil de trobar per més que la desitgem per a tothom, s’agraeixen de debò aquests instants.

Tant de bo diumenge Melcior, Gaspar i Baltasar, els Reis d’Orient, compleixin els nostres desitjos, revifin les nostres esperances i ens portin, sobretot, un any millor per a tots i totes. Bons Reis!