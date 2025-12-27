Un article de
27 de desembre de 2025

2026: Reptes per avançar

Acaba el 2025 i la sensació a l’Anoia és que, malgrat els esforços de la societat civil, del teixit empresarial i del món associatiu, moltes coses continuen igual. Les estadístiques no enganyen: continuem sent una de les comarques amb una taxa d’atur més alta de la província, i milers de veïns han de marxar cada dia per treballar fora. Mentrestant, el sector serveis guanya pes, però sovint a costa d’una pèrdua de diversificació econòmica i d’oportunitats industrials, històricament el cor de la nostra identitat productiva.

El 2026 s’obre amb reptes que no són nous, però sí urgents. Necessitem una planificació territorial que connecti la comarca amb la resta del país sense convertir-la en un simple passadís entre Barcelona i Lleida. Cal valentia política per apostar per la reindustrialització, per l’economia verda i per la innovació tecnològica que poden arrelar també aquí, si hi ha voluntat acompanyada d’inversió. Igualada, i els pobles que l’envolten, no poden viure només de miratges de futur: reclamen decisions concretes, polítiques valentes i projectes amb calendari.

També hem d’afrontar la precarietat laboral i la pèrdua de talent jove. El futur de la comarca depèn de retenir i atraure persones que vulguin viure i treballar aquí, i això només serà possible si oferim formació, habitatge assequible i serveis de qualitat.

En un moment en què Catalunya es debat entre la recuperació econòmica, la transició ecològica i els reptes demogràfics, l’Anoia no pot quedar-se en un racó del mapa. El 2026 hauria de ser, per fi, l’any de les decisions. Perquè el futur de la comarca no es pot seguir ajornant en promeses ni informes. Cal lideratge, compromís i una mirada a llarg termini. Només així l’Anoia podrà tornar a ser un lloc on viure, treballar i créixer sigui possible.

L’Anoia ha viscut temps difícils, però també ha demostrat una capacitat extraordinària de resistència i d’adaptació. El nostre teixit social i empresarial continua actiu, i arreu de la comarca floreixen iniciatives que apunten cap a un nou model econòmic més divers i sostenible. Fem-los més fàcil el camí. Bon any 2026 a tothom!

