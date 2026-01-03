2026: reptes i esperances

Comença un nou any, i amb ell tornen les preguntes de sempre: cap on va Catalunya? Cap on va la nostra comarca? El 2026 arriba carregat de reptes, però també d’una oportunitat que no hauríem de deixar escapar: la de creure de veritat en el nostre potencial i actuar amb coherència.
El país necessita més estabilitat i mirada llarga. Fa massa temps que ens movem a batzegades, pendents del curt termini i de les urgències del dia a dia. Cal política útil, més diàleg i menys soroll. Ens juguem molt en àmbits com l’energia, el clima o l’habitatge, però sobretot ens juguem la confiança col·lectiva: la sensació que, entre tots, encara podem tirar endavant un projecte compartit. No encarar-ho així alimenta corrents socials i polítiques en alça, que no auguren res bo. A la història ens remetem.
Catalunya ha sabut reinventar-se moltes vegades. També Igualada i l’Anoia, terra acostumada a crisis contínues que l’han aprimat en l’àmbit industrial. Ara toca fer-ho de nou, però posant les persones al centre. La innovació no pot servir només a la competitivitat, sinó també al benestar. Cal donar més impuls a l’educació i a la formació, obrir portes al talent jove i fer que la sostenibilitat sigui un compromís real, no un eslògan.
A casa nostra, a l’Anoia, aquestes idees prenen forma amb noms concrets. L’impuls de nous polígons industrials, els projectes d’economia circular, la transformació de pobles i ciutats, o la lluita per millorar les connexions amb la resta del país. Però també hi ha la cara menys visible: la precarietat que encara colpeja massa famílies, la manca d’habitatge assequible i la fragilitat d’un transport públic insuficient.
Som una comarca amb empenta, amb orgull i amb talent. Però no ens podem conformar. Si volem un futur digne, cal que les administracions, les empreses i la ciutadania treballin plegades. L’Anoia té tots els ingredients per ser exemple de transició justa: equilibri, sostenibilitat i qualitat de vida.
Si alguna cosa ens ha ensenyat la nostra història és que, quan la gent d’aquest territori s’hi posa, els impossibles s’acaben convertint en realitats. Bon any 2026 a tots!