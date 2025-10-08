Dura derrota a domicili de l’Handbol Vilanova a Les Franqueses (41-19)

Dura derrota la viscuda dissabte a la tarda a Les Franqueses per l’equip Sènior del CH Vilanova del Camí a la Lliga Or femenina, amb un marcador de 41-19. L’equip local va ser molt superior davant d’un Vilanova que no va aconseguir mantenir la solidesa defensiva habitual. Aquest fet, sumat a un atac poc efectiu, va permetre a Les Franqueses sentenciar el partit ja a la mitja part, amb un marcador de 23-7.
Després del descans, el Vilanova va passar a defensa 5:1 i el joc va millorar lleugerament. Tot i això, l’atac va continuar sent irregular i amb poc encert en els llançaments. Finalment, les locals es van acabar imposant per 41-19.
Una derrota dura per al Vilanova del Camí i el seu equip tècnic. Caldrà reflexionar, introduir millores i treballar conjuntament per recuperar la vitalitat que l’equip mereix, asseguren des del cos tècnic, en declaracions a Ràdio Nova.