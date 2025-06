Dotze escoles de l’Anoia experimenten amb la química del reciclatge en el VII Concurs “Química a l’escola”

Reciclar paper, fer sabó o espelmes a partir d’oli o l’electròlisi d’aigua bruta, han estat alguns dels experiments que han presentat els i les alumnes de la comarca de l’Anoia en la setena edició del concurs “Química a l’escola”, on el reciclatge era l’eix central de l’edició d’enguany.

Un any més, les empreses químiques de la comarca han volgut apostar per fomentar el coneixement, les competències i la passió per la química entre els més joves de l’Anoia, els i les alumnes de les escoles de primària i secundària.

La resposta ha estat molt positiva. Dotze centres han participat de les diferents categories, presentant un total de 19 vídeos entre els quals el jurat ha escollit els guanyadors que han rebut els premis de 300€ per cada categoria. “Cada any hi ha més nivell” han manifestat des del grup avaluador, “celebrem que cada edició repeteixin escoles i molt especialment que n’hi hagi de noves que s’afegeixin a aquesta acció”.

Els centres educatius que han participat han estat Escolàpies Igualada, l’Escola Les Passeres de Castellolí, l’Acadèmia Igualada, l’Escola Anoia, l’Institut de Vallbona, l’Escola de Castellfollit del Boix, la Fundació Escola Mowgli, l’Institut Badia i Margarit, els Maristes Igualada, l’Escola Serra de Coll-Bas de Carme, l’Institut Molí de la Vila de Capellades i l’Escola Àuria.

Escoles premiades