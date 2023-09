Dos detinguts per delictes de salut pública a Montbui

Aquest matí els Mossos d’Esquadra han treballat en una operació a Santa Margarida de Montbui. Al voltant de les 06:20 h del matí els cossos de seguretat han entrat en un habitatge situat al centre del municipi, entre la plaça de les Oliveres i el carrer La Tossa.

Els detinguts són un home i una dona d’entre 34 i 39 anys. Dins de la casa han trobat uns 6 quilograms de marihuana amb un preu de mercat mínim de dotze mil euros.

Els delinqüents han estat detinguts culpables de dos delictes, el primer contra la salut pública per la tinença de drogues, i el segon per trencament de condemna, ja que l’home tenia una ordre de no apropament cap a la dona.