Diumenge, Ruta RECorreguts TÈXTIL pel barri del Rec d’Igualada

El Museu de la Pell d’Igualada obrirà les portes, de forma gratuïta, del 10 al 12 d’octubre -Jornades europees de Patrimoni- en horari del museu, per donar a conèixer les exposicions permanents de l’edifici de Cal Boyer: Espai aigua, L’ofici d’adober i Un univers de Pell.
El lema de l’edició d’enguany, proposat pel Consell d’Europa, és “Patrimoni arquitectònic” i celebra la gran diversitat d’edificis que ens envolten i posa el focus en edificis i infraestructures de tots els estils i dimensions. El patrimoni arquitectònic ofereix una visió única de la nostra història compartida i identitat cultural.
Coincidint amb aquest lema, el museu convida a gaudir d’una ruta guiada pel barri del Rec, un dels barris industrials més singular d’Europa. Després de l’èxit de la ruta RECorreguts que resseguia edificis singulars de la indústria d’adobar pells, el Museu enceta un nou itinerari cultural que permet descobrir el llegat fabril del barri del Rec des de la mirada de la indústria tèxtil.
Els assistents poden visitar una desena de punts clau del barri del Rec, com ara l’antiga Igualadina Cotonera, la fàbrica de Cal Sistaré o Vapor Baix, la xemeneia del Tint del Pallerols, el Coworking La Creueta o la Farinera Grifé, entre d’altres.
A través d’explicacions històriques, fragments literaris i testimonis visuals, el recorregut ofereix una immersió en la memòria obrera i industrial d’un dels barris més emblemàtics del país.
L’activitat és gratuïta amb aforament limitat i cal inscripció prèvia al telèfon del Museu: 93 804 67 52 o al m.igualada@diba.cat.