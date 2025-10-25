Un article de
25 d'octubre de 2025

Diumenge arriba la caminada solidària “La Petromiralles”

El Club Atlètic Igualada organitza la 4a edició de la Caminada Popular Solidària LA PETROMIRALLES, que es durà a terme aquest diumenge 26 d’octubre, a partir de les 9h.

La caminada, no competitiva i oberta a tothom, té l’objectiu de ser un recorregut plàcid i familiar de 8 Km., amb la sortida i l’arribada situades a l’Estadi Atlètic Municipal d’Igualada. Compta amb l’organització del C.A. Igualada, i la col·laboració de l’Ajuntament d’Igualada, Petromiralles, Aigua de Rigat i Creu Roja Anoia.

El recorregut transcorrerà per un circuit degudament senyalitzat, i consta d’una volta per la part nord de la ciutat: Estadi Atlètic, Parc de Valldaura, Ronda de Fàtima, Escola Dolors Martí, Les Comes II, Carretera de les Maioles, Mirador de Montserrat, Can Roca, Avda. d’Europa, c/Alema- nya, Estació de Servei Petromiralles, Hospital, Escola Dolors Martí, Ronda de Fàtima, Parc de Valldaura i Estadi Atlètic. Hi haurà avituallaments al Mirador de Montserrat, a l’Estació de Servei Petromiralles, i a l’Estadi Atlètic.

Últimes inscripcions presencials el diumenge abans de les 8:30h

Encara es poden fer inscripcions diumenge presencialment abans de començar la caminada, amb límit a les 8:30h del matí, mitja hora abans de l’inici.

