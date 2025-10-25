Diumenge arriba la caminada solidària “La Petromiralles”

El Club Atlètic Igualada organitza la 4a edició de la Caminada Popular Solidària LA PETROMIRALLES, que es durà a terme aquest diumenge 26 d’octubre, a partir de les 9h.
La caminada, no competitiva i oberta a tothom, té l’objectiu de ser un recorregut plàcid i familiar de 8 Km., amb la sortida i l’arribada situades a l’Estadi Atlètic Municipal d’Igualada. Compta amb l’organització del C.A. Igualada, i la col·laboració de l’Ajuntament d’Igualada, Petromiralles, Aigua de Rigat i Creu Roja Anoia.
El recorregut transcorrerà per un circuit degudament senyalitzat, i consta d’una volta per la part nord de la ciutat: Estadi Atlètic, Parc de Valldaura, Ronda de Fàtima, Escola Dolors Martí, Les Comes II, Carretera de les Maioles, Mirador de Montserrat, Can Roca, Avda. d’Europa, c/Alema- nya, Estació de Servei Petromiralles, Hospital, Escola Dolors Martí, Ronda de Fàtima, Parc de Valldaura i Estadi Atlètic. Hi haurà avituallaments al Mirador de Montserrat, a l’Estació de Servei Petromiralles, i a l’Estadi Atlètic.
Últimes inscripcions presencials el diumenge abans de les 8:30h
Encara es poden fer inscripcions diumenge presencialment abans de començar la caminada, amb límit a les 8:30h del matí, mitja hora abans de l’inici.