“Dins el cau del tabalet” de Farrés Brothers i cia. al Teatre de l’Aurora

El Cicle KM.0 es va iniciar el passat 29 i 30 de desembre amb Le Voyage de JAM. Aquesta setmana és el torn de Dins el cau del tabalet de Farrés Brothers i cia, una adaptació teatral del famós conte d’Ernest Thompson explicada literalment des de dins del cau del Tabalet.

Per primer cop, el Tabalet es queda sol al cau mentre espera que la mare torni de buscar menjar. Els seus amics el criden des de fora perquè surti a jugar amb ells, però el conillet té molta por. Quan finalment es decideix a ser valent i a sortir del cau, es troba amb una serp que el vol atacar, aconseguirà espantar-la?

La companyia Farrés Brothers i cia. ens presenta una adaptació teatral del famós conte d’Ernest Thompson explicada literalment des de dins del cau del Tabalet, aconseguint així que els nens i nenes que hi entrin, acompanyin al conill en aquesta aventura.

Activitats paral·leles

Els Farrés Brothers i cia. oferiran el taller “Un passeig pel món de les ombres”, en aquest taller faran servir diferents objectes i materials quotidians per construir un paisatge perquè hi pugui passejar un personatge. El taller tindrà lloc el diumenge 8 de gener a les 12.30 h al mateix teatre.

El preu dels dos tallers està inclòs en la compra d’entrades. Un cop comprada l’entrada, cal reservar l’assistència a l’activitat escrivint a info@teatreaurora.cat

El Cicle KM.0, espectacles familiars fets aquí

El Teatre de l’Aurora i les companyies de teatre familiar de l’Anoia us presentem la vuitena edició del Cicle Km.0. Torna aquesta cita anual, aprofitant les festes nadalenques, que ens permet veure a casa nostra els espectacles per a tots els públics que creen les companyies d’Igualada i la seva comarca.

A l’Anoia i rodalies comptem amb diverses companyies professionals de teatre que es dediquen principalment al públic familiar. Fa anys que creen magnífics espectacles que després porten de gira per Catalunya i arreu del món. Aquest cicle és una oportunitat per donar a conèixer la important feina que fan i també com la fan. Per això, podreu veure dos espectacles i participar en dos tallers que seran un punt de trobada entre artistes i espectadors.

Amb la col·laboració de: 2princesesbarbudes (Sant Joan de Mediona), Farrés brothers i cia (Igualada), JAM (Copons), Ka Teatre (Sant Martí de Tous), La companyia del príncep Totilau (Sant Martí de Tous), PuntMoc (Piera) i Teatre Nu (Sant Martí de Tous)

Horari i venda d’entrades

Les representacions Dins el cau del tabalet el dissabte 7 de gener a les 17 h, 18 h i 19 h i diumenge 8 de gener a les 12 h, 17 h i 18 h. Les entrades tenen un cost de 8 € i 6€ (amb els descomptes habituals) es poden adquirir per Internet i a la taquilla del Teatre de l’Aurora (a la plaça de Cal Font) una hora abans de cada funció. Més informació a www.teatreaurora.cat.