Dimarts vinent Vilanova acull la VII Jornada d’Innovació 

El pròxim dimarts 27 de maig, el Centre d’Innovació Anoia acollirà una nova edició de la Jornada d’Innovació, organitzada per l’Ajuntament de Vilanova del Camí, el Centre Tecnològic Leitat i la Unió Empresarial de l’Anoia (UEA). La jornada situarà la bioeconomia circular en el centre del debat empresarial i estratègic i posarà en relleu les oportunitats que aquest nou model econòmic suposa per a les empreses del territori.

Aquesta nova jornada d’innovació convida a reflexionar sobre com la bioeconomia pot esdevenir un motor de transformació per a la indústria, promovent una economia més sostenible, eficient i competitiva.

Durant la trobada s’analitzaran els reptes i les oportunitats associades a l’adopció de models de bioeconomia circular, així com el seu potencial per avançar cap a una producció més resilient i responsable. Tot plegat, alineat amb els objectius marcats per l’Estratègia de Bioeconomia de Catalunya 2030.

Per introduir aquest concepte, s’ha preparat un vídeo divulgatiu que ja es pot veure a les xarxes socials, on s’explica de manera entenedora què és la bioeconomia circular i com pot aplicar-se en diversos sectors industrials. El vídeo destaca àmbits clau com l’ús de recursos renovables, la valorització de residus, la innovació en bioproductes o el desenvolupament de biocombustibles.

Les inscripcions ja es poden fer a través de la plataforma vilanovaenlinia.cat.