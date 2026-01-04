Dimarts, Igualada acollirà la tradicional Fira de Reis al Passeig Verdaguer

Com cada 6 de gener i des de les èpoques medievals, la Fira de Reis d’Igualada convertirà el Passeig Verdaguer sencer en una autèntica rambla comercial efímera, amb més de 200 parades de productes agrícoles, planters, artesania, alimentació i antiguitats. La mostra, organitzada per Fira Igualada, tindrà lloc dimarts 6 de gener i arriba a la seva 73a edició de la seva etapa moderna, consolidant-se com una de les cites comercials més tradicionals de la comarca i una de les més antigues de Catalunya.
La Fira de Reis és l’esdeveniment que inaugura anualment el calendari de Fira Igualada, entitat que aquest any celebra els seus 75 anys d’activitat. De 9h del matí a 14h del migdia s’espera que agricultors, pagesos i visitants de tot Catalunya acudeixin a Igualada per fer les seves compres de planter i altres productes. La fira s’estendrà al llarg de tot el Passeig Verdaguer i oferirà, a més dels productes agrícoles, aliments com embotits, formatges, olives, mel, pastissos, fruites i verdures. També hi haurà artesans amb roba feta a mà, sabons i cosmètica natural, espelmes, bijuteria i marroquineria.
Com cada any, la Fira de Reis coincidirà amb el Mercat d’Antiguitats, amb una vuitantena d’antiquaris, brocanters i col·leccionistes instal·lats al Parc de l’Estació Vella. Aquest mes de gener comptarà amb dos mercats d’antiguitats: el dia 6 a l’Estació Vella, de manera excepcional, i el dia 25, últim diumenge de gener, al tram central del Passeig Verdaguer, en la seva ubicació habitual.
Una de les fires més antigues del país, privilegi de Pere III
La Fira de Reis és avui un dels esdeveniments més emblemàtics d’Igualada, però els seus orígens es remunten a l’edat medieval. L’any 1373, el rei Pere III el Cerimoniós va atorgar a la ciutat el dret de celebrar una fira anual que començava el dia de l’Epifania i s’allargava durant quinze dies. Aquesta fira medieval és considerada la base històrica de la celebració que coneixem avui.
Ja en l’època moderna, la primera edició documentada de la Fira de Reis va tenir lloc el 6 de gener de 1952, poc després de la fundació de Fira Igualada —llavors denominada Foment de Fires i Mercats— amb el suport de l’Ajuntament d’Igualada. Aquella primera organització va establir les línies mestres de l’esdeveniment, convertint-lo ràpidament en una cita imprescindible per a la ciutat.
Durant bona part del segle XX, la fira es va consolidar com un referent per a agricultors i famílies de la comarca. Els visitants podien trobar tot el necessari per a la vida a pagès i per a la llar: exposicions de maquinària agrícola, bestiar (cavalls, ovelles, vaques i porcs), hortícoles i arbres fruiters, així com parades de teixits, llibres, cristalleria i venda ambulant. Les zones principals, com la rambla del General Vives i la plaça de l’Ajuntament, allotjaven tant l’exhibició de maquinària agrícola com el famós mercat d’avicultura i fruites.
Avui, la Fira de Reis 2026, organitzada per Fira Igualada, segueix mantenint aquesta tradició viva.
Combina la riquesa històrica amb una oferta comercial i cultural àmplia i moderna, consolidant-se com un punt de trobada gastronòmic, familiar i comercial que atrau visitants de tota la comarca i més enllà.