Aquest dijous, presentació i visita a “la Caldera”, el nou obrador compartit del Parc Agrari a Jorba

El proper dijous 30 d’octubre a dos quarts de set de la tarda, el Parc Agrari de la Conca d’Òdena organitza una jornada de presentació i visita del nou obrador compartit “La Caldera”. L’acte tindrà lloc a les instal·lacions de l’obrador (avinguda Ermita de la Sala, s/n, Jorba).
Aquesta primera trobada s’adreça a persones productores, elaboradores i altres professionals interessats a conèixer el projecte i a fer ús de l’espai. Durant la jornada, es presentaran l’obrador i l’equip impulsor, es farà una visita guiada pels espais de transformació de làctics i productes vegetals, i es durà a terme una sessió informativa sobre la gestió de l’equipament, la documentació necessària, els reglaments d’ús i els acords de governança compartida. També s’informarà sobre les formacions requerides per als futurs usuaris i usuàries de l’obrador.
Les persones interessades poden inscriure’s o sol·licitar més informació a través del correu obrador@parcagrarico.cat. Per tal de facilitar l’organització, es prega confirmar l’assistència abans del 28 d’octubre.
Aquesta iniciativa pretén impulsar un equipament pioner al territori, pensat per facilitar la transformació de productes agroalimentaris de proximitat, fomentar la col·laboració entre petits productors i enfortir el teixit econòmic local a través d’un model sostenible i compartit. Més informació a www.parcagrarico.cat.