Dia Mundial del dol gestacional, neonatal i perinatal: trenquem el tabú per acompanyar les famílies en la pèrdua

L’associació, creada fa tres anys per un grup de mares i pares que van perdre els seus fills durant la gestació o en els primers dies de vida, facilita als hospitals adherits unes capses amb elements molt meditats per tal de poder acollir un conjunt de records del fill, com un gorret i manteta de mida especial per al nadó, un llibret per registrar la història i les seves empremtes, i un potet per posar la pinça del cordó umbilical.

Aquestes capses són una eina per començar a treballar la pèrdua del nadó en un moment de molta vulnerabilitat, quan les famílies encara es troben en el centre hospitalari i la pèrdua és molt recent. Sovint la capsa es converteix en l’únic record que les famílies tindran dels seus fills i és també una manera de posar en valor la seva vida i de reconèixer-los com a mare i pare, malgrat han perdut el seu fill. A més dels detalls de la capsa, també es recomana a les famílies el llibre “Bona nit, petit estel”, un conte per explicar, per comprendre i per acompanyar als més petits davant d’una situació complicada com és la pèrdua d’un germà esperat.

Per a les professionals de la Sala de Parts de l’hospital igualadí, la vinculació amb l’associació La Capsa dels Records va suposar un pas endavant en l’acompanyament de les famílies en el dol gestacional i perinatal. Segons explica Montse Bernadet, coordinadora de llevadores, l’hospital comptava amb un material específic per aquests casos, però l’adhesió a aquest projecte ha servit per millorar el suport i reconeixement a aquestes famílies en el seu camí per superar el dol, ja que el material està escollit per persones que han passat per aquest procés, donant-li un valor afegit.

Perquè reconèixer el dol és, també, trencar el tabú i el silenci que acompanya la pèrdua gestacional, neonatal i perinatal i treballar per oferir el millor acompanyament a les famílies.