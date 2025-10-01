Un detingut a Masquefa per introduir drogues i mòbils a la presó de Brians 1 amb un dron

Mossos d’Esquadra de la Unitat d’Investigació de la comissaria de Martorell van detenir el dilluns 29 de setembre un home, de 32 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública i contra l’Administració de Justícia, després de comprovar que introduïa drogues i mòbils a la presó de Brians 1 amb un dron.
Els fets es van iniciar a principis de setembre d’aquest any, quan els funcionaris de Brians 1 van localitzar un paquet amb haixix, cocaïna i material electrònic en un dels patis, que havia estat dipositat per un dron.
Arran de la troballa, la Direcció General d’Afers Penitenciaris del Departament de Justícia i Qualitat Democràtica va poder acreditar, gràcies al nou sistema de detecció de vols instal·lat en els centres Brians 1 i Brians 2, un total de sis drons no autoritzats en l’espai aeri restringit. Aquest sistema permet detallar el tipus d’aeronau, les rutes realitzades i la ubicació del pilot.
A partir de la informació facilitada pel departament, la Unitat Central de Suport Aeri dels Mossos d’Esquadra va fer un seguiment i estudi dels sis vols no autoritzats per poder delimitar la zona concreta des d’on s’enlairava el dron per fer aquests enviaments.
Els investigadors de Martorell i la Unitat Central de Suport Aeri dels Mossos d’Esquadra van dissenyar un dispositiu per tal de localitzar i detenir al pilot de l’aeronau, tenint ubicat el lloc exacte d’enlairament del dron.
Posteriorment, els dies 19 i 20 de setembre, es van detectar dos nous vols no autoritzats del mateix dron a la zona de seguretat del centre penitenciari de Brians 1. En aquesta ocasió, i ja alertats pels vols anteriors, la Unitat Central de Suport Aeri dels Mossos va gravar amb un dron policial d’ala fixa com un home arribava a la zona, preparava l’aeronau, l’enlairava i, passats uns minuts, el recollia i marxava del lloc. Posteriorment, els investigadors van poder registrar l’arribada d’aquest home al seu domicili.
En el vol no autoritzat, realitzat el 20 de setembre, funcionaris del centre penitenciari van trobar un altre paquet amb material electrònic, haixix i cocaïna en un pati del centre.
Finalment, el dilluns dia 29 de setembre els investigadors van fer un dispositiu i van localitzar i detenir a la persona investigada a Masquefa.
El detingut ha passat a disposició judicial avui dimecres 1 d’octubre davant del jutjat de guàrdia de Martorell.