Detingut un conductor després d’una persecució policial a Vilanova del Camí

Un veí de Vilanova del Camí va ser detingut el dimecres a la tarda per la Policia Local del municipi després de protagonitzar una persecució pels carrers del municipi. A l’home detingut se l’acusa de dos delictes contra la seguretat del trànsit, tant per la conducció temerària com per haver donat positiu en la prova d’alcoholèmia posterior, i un altre d’atemptat contra l’autoritat, ja que va intentar atropellar un policia.

Sobre les 15:30h, una patrulla es va trobar en direcció contrària el vehicle per un carrer del municipi. En aquell moment, en veure que el conductor feia cas omís de l’ordre d’aturar-se, els agents van començar a perseguir-lo. En el transcurs de la persecució, l’home va estar a punt d’atropellar a un agent que havia arribat en moto per donar suport a la patrulla policial. Segons expliquen fonts de la Policia Local de Vilanova del Camí, van aconseguir aturar el vehicle al carrer Manresa. Un cop aturat i detingut, al conductor se li va fer la prova d’alcoholèmia, en la qual va donar positiu. No es van haver de lamentar danys personals, essent les destrosses ocasionades a la via pública i la moto del policia que va evitar ser atropellat, a més del cotxe del detingut, els danys remarcables.