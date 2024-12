Descobrir l’ànima de l’Índia: Què veurem al sud de l‘Índia?

Àgora Destins és una agència de viatges d‘Igualada especialitzada en experiències úniques i immersives, enfocada a aquells que busquen més que un simple destí: una connexió amb la cultura, la història i l‘essència dels llocs que visiten. Àgora Destins us proposa: «Descobrir l‘ànima de l‘Índia, un mosaic vibrant de colors i contrastos. Un viatge transformador». Preparats per iniciar aquesta aventura?

Arribarem a Madrás (Chennai), la capital de Tamil Nadu, estat del sud de l‘Índia i la quarta ciutat més gran del país formant la 35a àrea metropolitana més poblada del món.

Primer de tot veurem el temple més antic de Chennai, el temple de Parthasarathy, seguidament, el temple de Kapaleeswarar, és el lloc de trobada per als seguidors que fan culte al déu Shiva. La visita segueix per la Basílica de Sant Tomàs, la Fortalesa de St. George, l‘assemblea legislativa de l’estat de Tamil Nadu, així com la National Art Gallery. A la tarda, podem visitar la Zona dels basars.

L‘endemà podem seguir ruta per visitar KANCHIPIURAM, una de les ciutats més sagrades de l’Índia coneguda pels seus temples i els seus saris de seda. Per continuar a la tarda cap a MAHABALIPURAM, una antiga ciutat portuària de la dinastia índia del sud dels Pallavas. Compta amb un grup de santuaris tallats en roca que daten dels segles VII i VIII. El grup de monuments de Mahabalipuram ha estat classificat com a Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO.

El tercer dia, sortida cap a TANJORE. Tanjore, va ser la capital de la dinastia Chola, una de les dinasties més poderoses del sud de l‘Índia. És famosa pels seus magnífics temples i també és coneguda pel seu estil únic de pintura, caracteritzada per l‘ús de colors vibrants, làmines d‘or i pedres semiprecioses.

Un altre dia, el dediquem a MADURAI, la tercera ciutat més gran i una de les més antigues de Tamil Nadu. En ruta, es visita la població de TRICHY, per veure la cisterna de Mahamakan, lloc d’importants peregrinacions i posteriorment veurem un fort de roca de 85 m d’altura que antigament, en l’era prebritànica havia estat una fortalesa. Visita a l’illa de Srirangam dins del gran riu Kaveri i continuació cap a Madurai. Arribada a la que un cop va ser la capital del Regne de Pandyan i és una de les ciutats contínuament habitades més antigues del sud de l‘Índia. Té un ric patrimoni cultural i històric i ha estat un important centre de la llengua i la literatura tàmil. A la tarda es visita el temple Meenakshi Amman està dedicat a la deessa Meenakshi. El seu interior reuneix 14 torres que mesuren fins a uns 50 metres d‘altura i acull més de 30.000 estàtues al seu recinte.

El dia següent es pot visitar el «Nayakkar Mahal» o «Palau Nayak» construït durant el regnat del rei Thirumalai Nayak, Museu Mahatma Gandhi, dedicat a la vida i els ensenyaments de Mahatma Gandhi, l‘Estany del Mariatmman Teppakhulam, i el Palau de Tirumalay Kayak. També el Dhobi Ghat (la bugaderia més gran del món) i el Mercat de Flors i Verdures, un dels més grans de l´Índia.

Un dia més i ens dirigim cap a PERIYAR, una de les reserves naturals més boniques de tota l’Índia. Iniciarem el viatge travessant els preciosos pobles de carretera per arribar a la capital del cultiu de les espècies, Thekkady. Ens endinsarem pels verds turons de plantacions de: té, cautxú, cafè i espècies. Arribada al Llac Periyar on, a la Reserva de Tigres de Periyar, es pot gaudir d‘un passeig amb bot. Els safaris amb vaixell brinden excel·lents oportunitats per observar animals com elefants, gaurs (bòvids), cérvols i diverses espècies d‘aus al seu hàbitat natural.

L‘endemà sortim cap a KUMARAKOM, coneguda pel seu llac, pintorescos rabeigs, exuberant vegetació i una rica biodiversitat que s‘estén per un grup de petites illes. Parada obligada a ALLEPEY.

Un altre dia anirem direcció cap a COCHIN, una de les principals ciutats portuàries de l‘Índia. Té un ric rerefons històric, ja que ha estat un important centre comercial durant segles. Visita obligada el barri jueu amb la seva sinagoga, a continuació el Palau Holandès, Patrimoni Mundial de la UNESCO. El Museu del Folklore és el museu arquitectònic únic de Kerala. La Basílica Catedral de Santa Creu, El Palau Hill.

Per poder gaudir de totes aquestes meravelles del sud de l‘Índia, hem preparat aquest viatge per al març del 2025.