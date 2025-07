Descentralitzant els esdeveniments: l’Anoia com a pol d’atracció empresarial i turística

Com a director de l’Hotel Bruc, amb més de 30 anys d’experiència en el sector de la restauració i l’hostaleria a Catalunya, he estat testimoni de l’evolució de la comarca de l’Anoia com a destinació emergent per a esdeveniments, turisme i negocis.

El potencial de l’Anoia

Un exemple clar del potencial d’aquesta comarca és l’European Balloon Festival, celebrat a Igualada, que cada any atrau més de 25.000 visitants i una cinquantena de globus internacionals. Aquesta iniciativa demostra la capacitat de l’Anoia per acollir esdeveniments de gran escala amb un impacte positiu en el turisme i l’economia local.

La importància de la col·laboració pública i privada

Iniciatives com Visit Anoia han estat fonamentals per posicionar la comarca com a destinació turística. Tanmateix, és essencial que tant les administracions públiques com els empresaris col·laborin activament per organitzar i promoure esdeveniments que atraguin visitants i generin activitat econòmica. La creació d’una agenda conjunta d’esdeveniments pot ser una estratègia eficaç per descentralitzar els grans esdeveniments de Barcelona i potenciar altres regions com la nostra.

L’Anoia té tots els ingredients per convertir-se en un pol d’atracció per a esdeveniments, turisme i negocis. Amb una ubicació estratègica, una oferta d’allotjament diversa i un entorn natural i cultural ric, la comarca està preparada per acollir grans esdeveniments que contribueixin al seu desenvolupament econòmic i turístic. És hora que tots els actors implicats treballin conjuntament per fer realitat aquest potencial.