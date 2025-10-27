Derrota de l’Igualada Femení Grupo Guzmán contra el Cerdanyola B (0-2)

L’Igualada Femení Grupo Guzmán va perdre per 0-2 a Les Comes contra el Cerdanyola B, en un partit en què va generar el triple d’ocasions que les visitants però no va saber traslladar-les al marcador.
Mal partit de les igualadines a Les Comes aquest dissabte, contra un Cerdanyola que va deixar en evidència un conjunt igualadí que, tot i haver disposat i generat del triple d’ocasions que les verdes, no es van transformar en gol.
Les visitants van disposar d’un penal i una falta directa en contra que la portera igualadina, Eva Besa, va resoldre amb encert. L’equip igualadí també va disposar d’una falta directa però la sort no va acompanyar a les igualadines en cap moment.
Els gols visitants van venir de dues desafortunades accions aillades; un error al tram final de la primera part i un rebot a l’inici de la segona.
La pròxima jornada es jugarà a la pista d’un dels colíders de la categoria, el CP Voltregà. Serà el proper diumenge a les 20h a Sant Hipòlit. Les igualadines sortiran amb l’ambició i esperit de revertir la dinàmica de resultats i remuntar posicions a la classificació.