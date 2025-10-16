Derrota ajustada de l’Handbol Vilanova contra el difícil Mataró (34-37)

El Club Handbol Vilanova del Camí va perdre per 34-37 contra el Mataró, en un partit molt treballat per part de l’equip vilanoví davant un rival d’alt nivell que la temporada passada militava a Divisió d’Honor Plata.
L’inici del matx va ser molt positiu per a les locals, que van arribar a disposar d’un avantatge de tres gols sobre el Mataró. Tanmateix, una ratxa de llançaments errats va permetre a l’equip visitant capgirar el marcador i marxar al descans amb un 17–19 a favor.
A la represa, les jugadores dirigides per Òscar Ginestá i Òscar Carrasco van intentar per activa i per passiva recuperar el control del partit, oferint uns minuts intensos i plens d’emoció, que van mostrar la millor cara de l’handbol. Tot i l’esforç i la bona imatge de l’equip, el Vilanova no va poder remuntar i el duel va acabar amb un 34–37 final.
Aquest ha estat un inici de temporada exigent per a l’equip, que debuta en una categoria nova. El format de grups d’aquesta lliga tampoc ha ajudat, ja que inclou equips amb experiència en divisions superiors i fins i tot amb fases d’ascens disputades. Tot i això, les vilanovines continuen demostrant esperit competitiu i ganes de millorar, i segur que aviat arribaran les victòries.