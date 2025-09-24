Derrota de l’Handbol Igualada en la primera jornada de la Lliga Or masculina (30-39)

El Montaggio CH Igualada va caure per 30-39 davant del CH Bordils en la primera jornada de la Lliga Or masculina d’handbol, en el partit disputat a Les Comes el passat dissabte. Els gironins són un dels equips més complicats de la categoria.
A la primera part, els igualadins es van veure dominats des de l’inici per un Bordils amb millor joc, tant en atac com en defensa. Els gironins van arribar al descans amb dos gols d’avantatge al seu favor, amb un resultat de 15-17.
A la segona part, l’Handbol Igualada va saltar a la pista amb un joc millorat que va permetre als locals aconseguir eixugar ràpidament la diferència que havia aconseguit al seu favor el combinat de Bordils. Fins i tot es van posar per davant (18-17) en el minut 3 de la segona part. No obstant, a partir d’aquell moment, els visitants van tornar a recuperar el seu millor joc i, poc a poc, van anar guanyant terreny als jugadors igualadins, amb un resultat final de 30-39 gols, segurament excessiu tenint en compte allò que es va veure a la pista.
L’Igualada haurà d’afinar i ajustar tant la defensa com l’atac de cara al proper partit contra l’Handbol Vilamajor, un dels equips més potents de la Lliga Or. Serà el diumenge 28 a Sant Antoni de Vilamajor (Vallès Oriental).