30 de setembre de 2025

Derrota del CF Igualada masculí al camp del Turó Peira (3-2)

Resultats del Partit
Turo Peira, C.C.D. A vs Igualada, C.F. A

Primera Catalana – Grup 2

Turo Peira, C.C.D. ATuro Peira, C.C.D. A
32
Igualada, C.F. AIgualada, C.F. A

El CF Igualada va caure al camp del Turó Peira per 3-2 en la segona jornada de lliga de Primera Catalana. Duel entre dos equips que havien guanyat en l’estrena i en un escenari on els blaus mai s’hi han sentit còmodes.

La primera part no va ser bona dels igualadins, que van patir la intensitat local i van encaixar dos gols abans del descans.

A la represa, els de Dani Andreu van reaccionar i van buscar el partit, però el tercer gol local va suposar un cop dur. Malgrat tot, l’equip no va abaixar els braços: Arnau va retallar distàncies i, al minut 87, Hugo va fer el 3-2. Els blaus ho van intentar fins al final, però el Turó Peira va defensar bé per assegurar la victòria.

Primera derrota de la temporada per als igualadins, ara vuitens a la classificació, que dissabte rebran l’APA Poble Sec a Les Comes amb ganes de retrobar-se amb el triomf.

