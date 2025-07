Denuncien “incompliments greus” en les condicions ambientals al CAP de Vilanova

La Intersindical denuncia un “incompliment greu reiterat de les condicions ambientals al CAP de Vilanova del Camí”. Segons explica l’entitat en un comunicat, “el mes de febrer de 2025 van registrar temperatures per sota del mínim legal en diversos espais assistencials, i el mes de juny de 2025 es van superar de manera sostinguda els 27 °C en espais de treball, en plena onada de calor i sense cap preventiva eficaç”. Aquestes irregularitats “han estat documentades amb proves gràfiques i notificades oficialment”, amenaça la Intersindical.

Des del sindicat, denuncien que l’empresa Infraestructures de la Generalitat de Catalunya S.A.U., responsable del manteniment de les instal·lacions, “ha estat informada en reiterades ocasions de la vulneració dels llindars legals de la temperatura establerts per la normativa de prevenció de riscos laborals”. Diuen que “malgrat les comunicacions formals i insistents, no s’han pres mesures efectives per corregir la situació, arribant fins i tot a retirar dispositius portàtils de refrigeració contra el criteri del personal tècnic, les responsables de la GAPIC Penedès i de l’ICS, i el delegat de prevenció de La Intersindical”.

L’entitat lamenta que “la situació suposa una vulneració clara de l’article 14 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals, que obliga l’empresa a garantir la seguretat i la salut del personal treballador mitjançant la millora contínua de les condicions de treball”. A més, ataquen a l’empresa assegurant que “no pot limitar-se a actuar reactivament i tardanament, sinó que ha de prevenir activament qualsevol situació que pugui posar en risc la salut laboral”.

Arran d’això, la Intersindical ha presentat una denúncia formal a Inspecció de Treball, i sol·liciten una “actuació immediata” per verificar les condicions ambientals del centre, així com per “garantir els drets del personal i de les persones usuàries”.