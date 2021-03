Denuncien el tancament del centre de menors de Montbui

Les plantilles hi veuen “mala fe” per part de la direcció de l’empresa en el decurs de les dues reunions mantingudes entre les parts en el marc del període de consultes de l’acomiadament col·lectiu. Han afirmat que hi ha un “insuficiència de la documentació aportada” per tal de justificar la necessitat econòmica del tancament.

L’advocada del Col·letiu Ronda, Anna Huertos, ha apuntat que els acomiadaments “poden arribar a ser un total de 50 si es pren en consideració el personal extern a Eduvic que també presta serveis als centres”. A més, ha valorat que l’empresa “està ignorant els nombrosos mecanismes legals que té al seu abast per respondre amb mesures temporals a una necessitat conjuntural i passatgera d’adequació dels recursos disponibles a les seves necessitats”, tenint en compte que l’empresa al·lega com a motiu la baixada d’arribada de menors per la covid-19.

En aquest sentit, ha afirmat que és per a situacions com aquesta que existeixen els ERTO o la possibilitat d’instar a reduccions de jornada com a alternatives als acomiadaments. “Però l’empresa fins ara no planteja res que no siguin acomiadaments a baix cost malgrat el creixement exponencial de la seva activitat als darrers anys”, ha afegit. Segons dades del Col·lectiu, Eduvic gestionava centres amb una capacitat per a 65 menors el 206 i va passar a 419 el 2019.

Els treballadors han criticat que l’actuació d’Eduvic “ha rebut el vistiplau de la direcció de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA)” i que s’ha fet “sense valorar l’impacte sobre l’estabilitat emocional i el benestar dels joves acollits als centres que es vol tancar”. Han afegit que “no té cap sentit desmantellar” una part del sistema de protecció social “només perquè la pandèmia ha alentit el ritme d’arribada”.

Els empleats es concentraran aquest dijous davant de la DGAIA per expressar la seva oposició al tancament dels dos centres.