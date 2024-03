Demà es presenta a La Pobla el Mapa de Patrimoni Cultural

Amb més de 200 elements catalogats, la Pobla de Claramunt disposa d’un ric i variat patrimoni en el qual s’inclouen construccions tan destacades com el Castell de Claramunt o activitats com l’Aplec de la Santa Creu. Ara ja es poden consultar quins edificis, objectes o jaciments que formen part del patrimoni a través del Mapa de Patrimoni elaborat amb el suport de la Diputació de Barcelona que es presenta demà 7 de març, a les 19 h, a l’Ateneu Gumersind Bisbal.

L’acte, comptarà amb la participació de la historiadora i arqueòloga, Jordina Sales, redactora del mapa de patrimoni, i de la doctora en història de l’art, museòloga i tècnica de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, Ana Requejo.

Un Mapa de Patrimoni Cultural representa un detallat inventari que cataloga tots els elements del patrimoni immoble, moble, documental, immaterial i natural d’un municipi. L’objectiu fonamental d’aquesta eina, elaborada per la Diputació a sol·licitud dels consistoris, és proporcionar a l’ajuntament corresponent una base de coneixement i una plataforma de gestió eficient. A través d’aquesta eina, l’ajuntament pot establir estratègies per a la investigació, protecció, conservació i promoció social del seu ric patrimoni cultural i natural, assegurant-ne la seva preservació per a les futures generacions.