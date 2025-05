Demà dissabte Montbui acollirà la 13a Trobada de Clàssics

Santa Margarida de Montbui es convertirà aquest pròxim dissabte en el temple del motor clàssic. La 13a Trobada de Clàssics s’alça de nou com una cita ineludible per als amants del motor, la nostàlgia i la bellesa mecànica d’altres temps.

Enguany l’organització està treballant amb la previsió d’una participació alta. Amb tot, factors clau com la meteorologia o la coincidència amb altres certàmens pot fer oscil·lar finalment el volum de participants que s’aplegaran al montbuienc carrer Almeria amb els seus vehicles, punt de trobada de l’activitat.

La concentració de clàssics montbuienca ha evolucionat des dels seus inicis, quan es realitzava en diumenge (ara és en dissabte), i s’ha consolidat com una cita ineludible per als posseïdors de vehicles clàssics (cotxes i motocicletes) de tot Catalunya. Especialment, cal remarcar el gran volum de participants locals, de la Conca d’Òdena, la comarca de l’Anoia i dels territoris del Penedès i la Catalunya Central, tot i que en les diferents edicions s’han aconseguit participants d’arreu del territori català.

A partir de les 9 del matí, el carrer Almeria de Vistalegre es transformarà en una passarel·la d’autèntiques joies vives de l’automoció. Vehicles que han resistit el pas del temps, símbols d’una època, es reuniran per compartir històries, sorolls inconfusibles i mirades de complicitat.

Els 100 primers inscrits rebran un detall especial i un diploma exclusiu per immortalitzar aquesta jornada singular.

I com no podia faltar, el clàssic entre els clàssics: el sorteig patrocinat pel Moto Club Igualada, que un any més suma forces perquè aquesta trobada sigui inoblidable.

Cap a les 10 del matí, la cerimònia d’inauguració donarà el tret de sortida a una ruta per les carreteres de l’Anoia, en una desfilada que farà vibrar la comarca amb l’encant del motor clàssic. L’organització ha preparat un circuit circular que portarà els participants per termes municipals de Montbui, Jorba, Rubió, i Òdena (L’Espelt). El recorregut acabarà de nou al carrer Almeria, on els vehicles restaran exposats per al delit de tots els visitants.

Una cita organitzada per les Regidories de Turisme i Promoció Econòmica de Montbui, amb la col·laboració de Moto Club Igualada.