Debut amb victòria del CFI femení davant el Girona

Pere Santano.- Les igualadines inicien la lliga amb un triomf solvent i que demostra la força del grup. Les blaves rebien al conjunt gironí, que s’estrenava a la categoria. Però les jugadores de Cubí volien demostrar que estaven preparades per competir.

Així va ser com, en un inici molt intel·ligent de les locals, van saber fer mal en atac i van aprofitar les oportunitats per fer dos gols, a través de Sonia. Un començament molt bó, que donava confiança per seguir encarant el matx.

El CF Igualada es trobava molt còmode amb pilota i semblava que s’arribaria al descans amb un dos a zero, sense patiments. No obstant, en una jugada a pilota aturada, el Girona va retallar distàncies. Un cop dur just abans de finalitzar la primera part.

A la represa, les locals no van estar del tot encertades. Tot i això, cap dels dos equips va saber imposar-se, sense que es veiessin ocasions de gol.

Tot va canviar, quan al minut 80, Pauli es va lesionar i les blaves es van quedar amb 10 jugadores. Amb aquest panorama, les visitants van atacar constantment i les blaves es van defensar amb ungles i dents, mantenint l’avantatge fins al final.

El CF Igualada aconseguia un triomf de valor, per encarar la segona jornada de lliga, la setmana vinent, a Pallejà, amb molta empenta.

Foto: Marc Domingo