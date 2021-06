David Baraldés: “Tinc ganes de seguir competint, veig que encara puc rendir”

Minut 82 de partit i l’àrbitre assenyala que és moment per a substitucions. En concret, l’home canviat és David Baraldés i, en aquest moment, els altres 21 futbolistes que hi ha sobre el terreny de joc li fan el passadís.

En David va disputar dissabte el seu últim partit a Les Comes com a jugador del CF Igualada. Deixarà de vestir la samarreta blava sent el segon jugador amb més partits disputats pel club igualadí, 390.

Com vas viure l’homenatge de dissabte?

Va ser la culminació d’una setmana intensa. Ja hi anava pensant en els últims dies i va ser molt emocionant.

Durant el partit no hi vaig pensar tant, però quan quedaven cinc minuts pel canvi ens van empatar i vaig pensar “ni avui podrem guanyar?”, però vam tornar a marcar ràpidament i me’n vaig poder anar del camp amb la victòria.

T’esperaves aquest homenatge?

Alguna cosa sabia, per exemple, que al minut 80 hi hauria el canvi i que em farien un petit detall. Però no sabia que al passadís també s’hi unirien els jugadors de l’Horta.

Se’t va fer llarga la setmana?

La veritat és que una mica. Jo ja havia preparat un dinar amb companys actuals i també d’altres èpoques. I per temes de feina, durant la primera part de la setmana vaig estar bastant enfeinat. Així que a partir de la segona meitat de setmana sí que hi vaig anar pensant més.

Han estat 17 anys al primer equip del CF Igualada. T’has parat a pensar en tota aquesta trajectòria?

Una mica sí, però suposo que encara no me n’he fet tota la idea. I he de dir que me’n sento orgullós de tot aquest temps. Quan estava a juvenil (al CF Vilanova del Camí) veia molt difícil estar al primer equip de l’Igualada, que estava a Tercera Divisió.

N’has viscut de tots colors, entre ascensos i descensos.

Sí, amb l’Igualada han estat tres ascensos i, amb el d’aquest any, dos descensos.

I ara, tens pensat seguir jugant o ja és moment de retirar-se?

Quan abans em preguntaves si havia pensat en la meva trajectòria i et deia que no hi havia pensat massa encara és perquè tinc ganes de seguir jugant. No he fet balanç perquè no em retiro.

Veig que encara puc rendir bé i ja sé l’equip on aniré, però prefereixo acabar l’últim partit amb l’Igualada abans de dir-ho. Això sí, la idea és seguir competint, no me’n vaig pas a jugar amb els veterans

No ha estat una temporada fàcil, la darrera…

Sí, tant aquesta com l’anterior han estat especials pel conjunt de l’equip i també per mi a nivell personal. Quan vam pujar fa dos anys, que ho vam fer a última hora, potser no vam tenir temps per fer una plantilla pensada per jugar a Tercera Divisió.

I en aquesta última temporada, a nivell personal no he participat pràcticament gens. Ja se’m va avisar a l’estiu que tindria un rol més secundari, però he intentat donar-li la volta durant tota la temporada. Veient que el meu rol no semblava que hagués de canviar de cara a la temporada que ve i que vull seguir jugant, vaig prendre la decisió de marxar del club.

Això sí, jo sempre he estat molt agraït a com m’han tractat al CF Igualada.