Curiositats sobre el Dia del Pare i Sant Josep, les dues celebracions del 19 de març

Avui, 19 de març celebrem dues fites importants: el Dia del Pare i Sant Josep . Avui, molts homes reben dues felicitacions, però d’on prové la tradició del Dia del Pare? Per què avui 19 de març és Sant Josep? T’ho expliquem amb detall.

Segons els llibres d’història, l’origen del Dia del Pare se situa als Estats Units, gràcies al fet que una dona anomenada Sonora Smart Dood va considerar que els pares mereixien una data especial, una idea que li va sorgir en 1909 mentre escoltava un sermó a l’església sobre el Dia de la Mare. Un any després, va presentar una petició a l’Aliança Ministerial de Spokane (ciutat de l’estat de Washington en la qual residia) que va prosperar. El tercer diumenge de juny de 1910 (dia 19) es va celebrar el primer Dia del Pare.

La primera declaració oficial del Dia del Pare va arribar en 1924, quan el president estatunidenc Calvin Coolidge va reconèixer la celebració. Posteriorment, en 1966 el president Lyndon B. Johnson va establir que tindria lloc cada tercer diumenge de juny, mentre que en 1972, Nixon ho va rubricar legalment.

A Espanya, el Dia del Pare també va arribar a partir de les influències americanes, però amb un sentit més comercial. Manuela Vicente Ferrero, més coneguda com a Nely, era una mestra de l’escola Sant Àngel en el barri madrileny de Vallecas. En 1948, va celebrar en el seu col·legi el primer homenatge als progenitors per part dels seus fills. La data triada va ser el 19 de març, dia de San José, el pare de Jesús.

El projecte de la Nely va ser a poc a poc estenent-se, però l’impuls definitiu perquè el Dia del Pare es propagués per tota Espanya el va donar en 1953 Pepín Fernández, el director de Galerias Preciados. L’empresari va realitzar una ambiciosa campanya de publicitat per a generar més vendes aquest dia. El Corte Inglés no trigaria a sumar-se a la iniciativa.

Sant Josep, home de fe i confiança eterna

Per altra banda, avui, 19 de març és Sant Josep, però també és el sant de Josepa, Josefina, Josefí, Pep, Jep… i totes les variacions que té el nom de Josep. Sant Josep és una figura imprescindible en la història de la salvació i de l’Església. I ho va ser per ser el protector de la Sagrada Família, com a espòs de la Verge i pare adoptiu de Jesús, al qual Déu va encomanar la seva cura durant la seva infància en la Terra.

Ara que ja saps el significat de les dues celebracions d’avui, 19 de març, i si vols animar-te a fer-li un regal al teu pare, o bé a algun estimat que avui celebri el seu sant, amb La Veu de l’Anoia tens l’oportunitat de regalar informació de qualitat, descomptes, oci, cultura, entreteniment i molt més amb un sol regal: una subscripció a La Veu de l’Anoia.

Regalar subscripció

Regalar una subscripció de La Veu de l’Anoia, significa regalar avantatges. Tot subscriptor/a forma part del Club VeuAnoia i tindrà descomptes en oci, sortejos exclusius i promocions de diferents comerços i serveis de la comarca; així com butlletins informatius, descomptes i promocions. També podrà tenir entrades més econòmiques al cinema, museus, la Mostra, el teatre… I com no podia faltar, cada divendres rebrà el diari de La Veu de l’Anoia per estar informat de tot.

Subscriu-te aquí

Beneficis del Club Veuanoia