Creu Roja inicia la tradicional Campanya de Recollida de Joguines al vestíbul de l’Ajuntament

Publicitat

Ja tornem a tenir en marxa la 35 Edició de la Campanya de Recollida de Joguines de Creu Roja a l’Anoia amb la finalitat es que cap infant de la nostra comarca es quedi sense joguines la Nit de Reis i així cobrir les necessitats de les famílies que estan passant dificultats econòmiques i no poden assumir l’adquisició de joguines pels seus fills. Els criteris d’accés a la Campanya es marquen des dels equips de Serveis Socials de cada municipi.

Des de Creu Roja tornen a fer una crida per les donacions de joguines per infants de 0 a 12 anys, esperant una resposta social de solidaritat en aquestes Festes de Nadal. Us recordem que demanen joguines noves, educatives i no bèl·liques.

“Perquè demanem una joguina nova? Tot infant mereix jugar amb la mateixa qualitat. No volem infants de primera i de segona. Les joguines de segona mà poden trobar-se en mal estat i no respondre a les expectatives”, expliquen des de Creu Roja.

Enguany, l’acte central de la campanya a Igualada culminarà avui divendres 15 de desembre de les 10 del matí a les 8 del vespre, amb la Marató que es celebrarà per 7è any consecutiu al vestíbul de l’Ajuntament. Obriran durant tot el dia, per facilitar l’entrega de joguines de totes les persones que vulguin col·laborar en la campanya.

Punts de recollida a la Conca d’Òdena

Aquest any també s’hi suma més la comarca i s’organitzen des de diferents municipis de la Conca punts de recollida.

• L’Ajuntament de Vilanova del Camí organitza dissabte 16 de desembre un Punt de recollida i taller de Xapes davant del mercat de Sant Hilari de 10 a 14 hores

• L’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui també organitza un punt de recollida a la Vinícola el mateix dia, 16 de desembre, de 10 a 14 hores.

• El Futbol Sala Montbui, el mateix dissabte 16 de desembre torna a organitzar un punt de recollida a MontAqua; aprofitant l’activitat esportiva que ja tenen programada.

• L’Ajuntament de la Pobla de Claramunt dissabte 23 de desembre també activarà un punt de recollida de joguines al mateix consistori, aprofitant un acte de l’Agenda de Nadal.

Per tota la gent que no pugui venir a les maratons o punts de recollida de joguines, poden portar les seves joguines a les oficines a c/ Les Comes 34, Igualada de 09:00 a 14:00h i dimarts i dijous de 16:00 a 19:00 h.

Compartir