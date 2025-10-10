Un cotxe queda atrapat sota el remolc d’un tractor al nucli urbà de Montbui

Dues dotacions dels Bombers de la Generalitat han treballat aquesta tarda de divendres 10 d’octubre en un accident al nucli urbà de Santa Margarida de Montbui entre un turisme i un camió.
Els fets han ocorregut al carrer Moncalvillo – a prop del supermercat Mercadona- quan, un turisme ha quedat atrapat sota el remolc d’un tractor que portava bales de palla. Després de rebre l’avís, els Bombers s’han dirigit al lloc dels fets per dur a terme la retirada del vehicle. Un cop allà, la conductora del turisme ha hagut de ser atesa, tot i estar en estat lleu.
Els Bombers encara hi treballen. Estem ampliant la informació.