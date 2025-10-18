Convocatòria per ajuts en l’habitatge a Montbui

Fins al divendres 14 de novembre està obert el termini de presentació de sol·licituds per a una nova convocatòria d’ajuts per a arranjaments d’habitatges per a gent gran, persones amb dificultats de mobilitat o en risc d’exclusió social.
La convocatòria té com a objectiu promoure l’autonomia personal i millorar la qualitat de vida al domicili de persones grans i d’altres amb necessitats especials. Inclou obres bàsiques d’adaptació funcional i instal·lació d’ajudes tècniques per garantir l’accessibilitat, la seguretat i l’habitabilitat dels habitatges de les persones beneficiàries.
Els ajuts estan adreçats a persones de 65 anys o més, amb insuficiència de recursos econòmics, que tinguin dificultats per desenvolupar les activitats de la vida diària i necessitin fer adaptacions funcionals a casa seva per mantenir l’autonomia al domicili, i també a menors de 65 anys que acreditin la necessitat d’ajuda per a la realització de les activitats bàsiques de la vida diària, deteriorament funcional i/o deteriorament cognitiu.
Entre els requisits de la convocatòria, cal estar empadronat/da al municipi de Santa Margarida de Montbui, al domicili pel qual se sol·licita l’ajut, amb un mínim de tres mesos d’empadronament. També cal que els ingressos de la unitat de convivència, de la qual forma part la persona sol·licitant, no podran superar dues vegades l’indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) ponderat segons el nombre de membres. També s’adreça a persones que no tinguin accés a altres prestacions econòmiques atorgades per diferents administracions amb el mateix objecte, i que siguin persones disposin d’un habitatge en règim de propietat o de lloguer.
Hi ha dues maneres de tramitar aquesta sol·licitud. D’una banda, es pot presentar la sol·licitud presencialment al Registre d’Entrada de l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui.
També es pot fer la tramitació per internet a través de la seu electrònica de l’Ajuntament montbuienc, fent servir la instància genèrica i afegint els documents requerits a la sol·licitud