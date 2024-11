Més contundència contra la violència

El proper dilluns 25 de novembre es commemora el Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra la Dona, data dedicada a visibilitzar i erradicar la violència de gènere en totes les seves formes.

Aquesta jornada, proclamada per l’Assemblea General de l’ONU el 1999, té com a objectiu generar consciència sobre les múltiples manifestacions de violència que enfronten les dones i les nenes arreu del món i promoure accions per combatre-les.

Recentment, el govern de la Generalitat ha aprovat un paquet de 32 mesures per combatre la violència masclista després de constatar que Catalunya ha registrat 21 feminicidis fins al novembre i que, a mitjan juliol, ja se superaven el total dels assassinats masclistes de l’any passat, quan n’hi va haver 14.

Sí, les denúncies en l’àmbit de la violència de gènere continuen augmentant significativament. Els delictes que més es denuncien, per ordre de volum de més a menys, són maltractaments a l’àmbit de la llar, amenaces, trencament de condemna i violència física/psíquica habitual a l’àmbit familiar. Que ningú no caigui en la temptació de pensar que aquesta xacra només afecta als estrangers, o a determinats cercles socials. S’equivoca rotundament. La violència de gènere no entén ni d’idiomes, ni de races, ni de classes socials, ni del color de la pell. Tampoc a l’Anoia, que no se n’escapa. No podem mirar cap a una altra banda perquè, decididament, estem allargant i fent més gran el problema, que qualsevol dia pot tocar-nos més a prop del que pensem.

Cada cop hi ha més consciència del problema, però molts som encara incapaços d’identificar quan s’està produint o com s’ha d’actuar en aquestes circumstàncies. Cada vegada, sembla, més gent jove no se sent interpel·lada per la violència de gènere, quelcom molt perillós. El control exhaustiu de la vida de la parella, fins i tot a través del seu telèfon mòbil, és un indicador molt clar.

Cal utilitzar, millorar i aportar totes les eines possibles a les escoles per intentar erradicar aquesta epidèmia quant més aviat, millor. També cal, d’una vegada, una reforma del Codi Penal perquè, ràpidament, qui cometi violència de gènere -en qualsevol “modalitat”- rebi la contundència que es mereix. Ràpida i definitiva.