Consells de prevenció per cuidar la pell durant l’estiu

L’estiu és una època de l’any en què la majoria de nosaltres volem gaudir del sol i de l’aire lliure. No obstant, aquesta estació també comporta riscos per a la nostra salut i ser-ne conscients ens ajuda a minimitzar-los. L’equip del servei de Dermatologia de l’Hospital Universitari d’Igualada ens dona alguns consells de prevenció per gaudir del sol mantenint una pell saludable.

Per què temem a la radiació solar?

La radiació solar és una gran aliada però també una enemiga per la nostra pell, sent la principal causa de càncer de pell. El càncer de pell és el tumor més freqüent en l’ésser humà. Tot i les campanyes de prevenció, la seva incidència ha anat en augment en els últims anys.

L’acumulació de cremades, sobretot abans dels 18 anys, l’exposició solar crònica i el fototip clar (pell molt blanca o pel-roja) són els principals factors de risc del càncer de pell. Si es detecta precoçment té una curació de casi el 100%, inclús el melanoma, un tumor cutani potencialment mortal si no es tracta a temps, i es pot prevenir amb bons hàbits de fotoprotecció i revisions periòdiques.

Com podem minimitzar aquesta exposició a la radiació solar?

Fent una exposició controlada i intel·ligent:

– Evitant les hores de màxima intensitat (de 12 a 16h)

– Buscant ombres

– Utilitzant el para-sol

– Utilitzant roba adequada amb UPF (ultraviolet protection factor)

– Utilitzant gorra, barret alat i ulleres de sol

– Utilitzant crema solar, ja sigui filtres físics (també coneguts com a minerals o pantalles) o bé mixtes (combinen filtres físics i químics)

– Pot ajudar la presa d’antioxidants orals unes setmanes abans de l’exposició més intensa

Quines altres conseqüències té la radiació solar a part del càncer de pell?

A més del càncer de pell, l’exposició solar acumulada a la pell també provoca l’augment de taques i pigmentacions, la pèrdua d’aigua i elasticitat amb la conseqüent aparició d’arrugues, telangièctasies (aranyes vasculars)… És a dir, l’envelliment prematur de la pell.

Què passa amb la vitamina D si em protegeixo del sol?

Una altre dilema que sovint la gent es planteja és que si no pren el sol no s’absorbirà la vitamina D. S’ha demostrat científicament que, si bé és cert que un alt percentatge de la població té nivells baixos de vitamina D, també ho és que existeixen maneres de solucionar aquest problema sense arriscar la salut de la nostra pell.

Per metabolitzar la vitamina D amb exposicions breus, 15-20 minuts a l’hivern i 5-10 minuts a l’estiu en funció de l’hora del dia, és suficient per metabolitzar-la. També hi ha estudis que conclouen que el fotoprotector no impedeix la síntesi de vitamina D. En resum, es pot metabolitzar la vitamina D i protegir-se dels perills de la radiació solar al mateix temps.

Quins són els signes d’alerta que ens han de fer consultar a un dermatòleg?

Cada persona és responsable del seu cos i l’ideal seria que cada mes ens explorem la pell. Cal mirar si hi ha alguna lesió que ha canviat de color, de mida o forma. Si té vores irregulars o molts colors o una ferida que no cicatritza… L’aparició d’una lesió nova també ha de ser motiu de consulta.

A més, si hi ha antecedents familiars de càncer de pell, o s’ha tingut prèviament una lesió cutània maligne o es tenen moltes pigues (> 100 nevus) o un fototip molt clar, o bé per la feina o l’oci es té o s’ha tingut una exposició solar excessiva, s’aconsella una revisió anual al dermatòleg.