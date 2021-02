Concurs de disfresses per Instagram i el Concurs d’aparadors per Carnaval

Malgrat la pandèmia de la Covid-19 Masquefa no es quedarà aquest 2021 sense Carnestoltes. I és que l’Ajuntament i el Casal de Joves de Masquefa han treballat de valent al llarg de les darreres setmanes per a proposar als veïns una alternativa festiva plenament segura i adaptada a les normes de seguretat i restriccions vigents.

Concurs de disfresses per Instagram

La Regidoria de Joventut convoca aquest 2021 la primera edició del Concurs de disfresses per Instagram. El certamen estarà dividit en dues categories -disfresses i balcons-, és obert a tota la població, i es repartiran diferents premis:

• Disfresses: dos premis de 50€ per a cada categoria per a bescanviar als comerços locals adherits a l’Associació Masquefa Comerç.

• Balcons: dos premis de 50€ per a la categoria individual i dos premis de 100€ per a la categoria col·lectiva per a bescanviar als comerços locals adherits a l’Associació Masquefa Comerç.

En la categoria de disfresses hi poden participar adults (un mínim de dues persones i un màxim de sis, a partir de 18 anys), joves (mínim dues persones i un màxim sis, de 13 a 17 anys) o famílies (mínim dues persones i un màxim 6, de la mateixa família o bombolla familiar, una de les quals ha de ser un adulta). Per participar al certamen heu de fer una foto d’un mínim de dues persones disfressades a casa vostra o en algun lloc de Masquefa i publicar-la a Instagram del 15 al 21 de febrer amb l’etiqueta #carnavalmasquefa2021 i etiquetant el Casal de Joves. Un cop acabat el concurs, un jurat designat per la Regidoria de Joventut escollirà les fotografies guanyadores, i el veredicte es farà públic durant la setmana del 22 al 28 de febrer. Per a més informació podeu consultar les bases del concurs.

Mentrestant, en la categoria de balcons s’hi pot participar de forma individual o col·lectiva (un mínim de dos balcons). Per a prendre-hi part caldrà que engalaneu o disfresseu el vostre balcó i publiqueu a Instagram una foto (en el cas de la categoria individual) o un vídeo o una publicació de fotos en carrusel on es mostrin tots els balcons (en el cas de la categoria col·lectiva), del 18 al 21 de febrer amb l’etiqueta #carnavalmasquefa2021 i etiquetant el Casal de Joves. Per a més informació podeu consultar les bases del concurs.

Concurs d’aparadors comercials disfressats

Finalment, qui tornarà a repetir presència durant el Carnaval d’enguany serà el Concurs d’aparadors comercials disfressats. Al certamen hi pot participar qualsevol comerç del municipi enviant un correu electrònic a l’adreça ctc.viver@masquefa.net fins el 16 de febrer. Els aparadors participants hauran d’estar a punt el divendres 19 de febrer i no es podran retirar fins el diumenge dia 21. Durant els dies 19 i 20 de febrer el jurat passarà ha fer la puntuació, i el veredicte es donarà a conèixer entre el 22 i el 28 de febrer. En total es repartiran tres premis:

• 1r premi: 200€ i l’emissió gratuïta d’una falca publicitària al dia a Ràdio Masquefa durant tres mesos.

• 2n premi 150€ i l’emissió gratuïta d’una falca publicitària al dia a Ràdio Masquefa durant dos mesos.

• 3r premi 100€ i l’emissió gratuïta d’una falca publicitària al dia a Ràdio Masquefa durant un mes.

Per a més informació podeu consultar les bases del concurs.