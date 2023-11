Comença la 25a edició del Rec.0 plena d’activitats

Tot ja està a punt perquè dimecres obri portes el Rec.0, que arriba a la 25a edició. Fins a 63 fàbriques es convertiran en pop-up stores de més d’un centenar de marques de moda.

Aquesta vegada, l’eslògan és “Viu el Rec”, una crida a seguir apostant pel futur del barri, mostrant el potencial de transformació que té, reivindicant un canvi d’usos amb un pla urbanístic que el preservi i l’ompli de vida durant tot l’any. Al mateix temps, és també un joc de paraules que convida a viure i a gaudir del festival que aplega moda, cultura, creativitat, gastronomia i patrimoni industrial durant quatre dies.

Marques per a tots els gustos i butxaques

Al Rec.0 hi conviu el disseny emergent i alternatiu amb grans marques de moda consolidades com són Adidas, Levi’s, Textura, Munich, Pepe Jeans, Nike, New Balance, Converse o Puma, de la mà d’AW Lab, que escullen el Rec.0 per la seva venda presencial d’estocs. Les marques es reivindiquen en els espais gens convencionals del Rec que els permeten testejar noves accions de retail amb la presencialitat total de la venda d’estocs i el contacte directe amb el consumidor.

Les marques que participen al Rec.0 són ben diverses, per a l’edició de tardor comptem amb noves incorporacions destacades com són les marques de moda femenina Yerse, Commelle by Toton Comella, Toni Pons, Soeur, Humanoid, Baum Und Pferdgarten, See U Soon i Baluard Barcelona, la marca infantil Play Active, les marques sostenibles Alsedà, Boira, Down Under, Nathalia Garcia Studio i Cristina Ferrer Athelier. Les marques d’esquí tindran un gran protagonisme amb Häglofs, Peak Performance, Spyder, Rossignol, Protest, Black Dimond o Tsunami. Completen l’oferta esportiva i de muntanya els tubulars de Buff, la marca de boxa Leone 1947, les marques sostenibles Ternua i Otso Sport, les marques de ciclisme Gobik, Specialized i Troy Lee i també marques més urbanes com són Kaotiko, Ellesse, American Socks, Grimey, Crocs, Element o Volcom.

Hi trobem marques de renom per a tots els públics com són Beatriz Furest, Mi&Co, Sita Murt, Pretty Ballerinas, Miss Me, Samsoe Samsoe, Punto Blanco, Simorra, Misako, Boxley, Mus & Bombon, Luna Brands, Antonio Miro, Brava Fabrics, Designers Society, entre moltes d’altres. I una gran aposta pel disseny independent amb marques com Amt, Killing Weekend, Visual Poetry Barcelona, Miriam Ponsa, Ika, Who, Txell Miras o Josep Abril.

La moda sostenible és molt present, ja sigui dins l’espai Rec Imperdible o amb marques que es poden trobar durant tot el recorregut com són Skunkfunk, Thinking Mu, la marca de muntanya Ternua, la marca de calçat reciclat Shuia Shuia, el punt de Sabadell de Sublim, Poems, Iaios, Floconut, Clara Niubó, Batech…

El Pop Up Day Estrella Damm serà un espai dedicat a les noves propostes del món de la moda amb nous dissenyadors desconeguts pel públic. En aquesta ocasió s’estrenaran la marca de bosses de mà Brussosa, la marca sostenible Weve que impulsa l’estil de vida conscient i les sabates ideals per ús domèstic Nuvola.

El Rec.0 també és una plataforma per a nous dissenyadors o nous models de consum, conscients amb el medi ambient i la societat. Es trobaran a l’espai Rec Imperdible, a la primera planta del Museu de la Pell.

En aquest espai s’hi trobaran les marques de moda sostenible com Iaios, Batech, Alsedà, Boira, Cusart, Materiarica, Nuoo, Top Manta, Floconut, Clara Niubó i Disseny Marked entre d’altres. Aquí també s’hi trobarà l’espai 080 Barcelona Fashion amb els guanyadors del concurs Rec.0 / 080 Barcelona Fashion: Crypta, Leneim, Somia i Ga Go Ó Studio.

L’exitós Mercat d’Intercanvi Rec.0 torna una edició més, aquesta vegada ubicat a la primera planta del Museu de la Pell, dins l’espai Rec Imperdible en format de dos dies: divendres 10 i dissabte 11 de novembre.

Dins les activitats paral·leles del Rec.0 hi ha les visites guiades al barri del Rec a antigues adoberies, adoberies en funcionament, estudis creatius i una visita per les pop-ups del Rec amb una mirada sostenible. El tercer “Rec portes obertes” tindrà lloc el dia 10 de novembre a les 11:30 h on es podran visitar adoberies transformades que acullen noves activitats al barri del Rec. També hi haurà visites guiades, cada dia a les 11 h, a l’antiga adoberia del segle XVIII, Cal Granotes, o de dimecres a divendres, a les 12 h, es podrà visitar l’empresa Curtits Badia.

L’agenda cultural del Rec.0 és molt diversa, compta amb més d’una vintena d’activitats per a tots els públics, totes elles gratuïtes, des de tallers, concerts, sessions de DJ, dansa i tasts de vins.

El Rec.0 compta amb 40 punts de restauració repartits per tot el circuit amb foodtrucks i pop-up restaurants.

El mitjó Rec.0

Com a cada edició, una marca vinculada amb el festival crea una peça d’edició limitada inspirada amb el Rec.0. Aquesta vegada Punto Blanco, coincidint amb el seu 75è aniversari, ha fabricat el mitjó Rec. Un mitjó unisex amb motius coloristes que fan referència a la marca i al barri del Rec.

Notícies relacionades