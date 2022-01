Comença el Dakar amb destacada participació anoienca

Una vegada passades les verificacions administratives i tècniques en els darrers dies de l’any, els participants sortiran de la ciutat saudita de Jeddah per tal d’enfrontar-se a partir del passat dissabte dia 1 de gener amb la dotzena d’etapes del Dakar.

L’Anoia com ja és habitual hi estarà àmpliament representada com així ha succeït des de que el pioner anoienc dakarià Rossend Touriñán de La Pobla de Claramunt hi va participar per primera vegada.

Serà a la categoria de cotxes en la que els anoiencs tindran les seves màximes possibilitats d’aconseguir les millors classificacions finals. I precisament seran dos copilots els que lluitaran per fins i tot a la victòria final.

Un d’ells serà Àlex Haro copilot de Nani Roma dins l’equip oficial BRX i l’altre Armand Monleón copilot del pilot argentí Lucio Álvarez amb un Toyota Hilux de l’equip belga Overdrive. El pare de l’Armand també hi serà amb un camió d’assistència. Així com l’igualadí Jordi Vidal mànager del pilot qatarià Nasser Al-Attiyah copilotat pel francès Mathieu Baumel amb el Toyota Hilux oficial.

A camions, hi participa l’anoienc Francesc Salisi que juntament amb Rubén Mañas copilotaran al bagenc Àlex Aguirregavaria amb un Mercedes. Pel que fa la categoria de motos hi hauran els anoiencs Jordi Viladoms director esportiu de l’equip KTM oficial, Oriol Balcells cap de mecànics de l’equip Honda i el també mecànic anoienc Edu Roig.

Així mateix l’empresa ubicada a Castellolí, KLIM Twin Racing Trial hi participarà a la categoria Original by Motul amb tres motos pilotades pel barceloní Isaac Feliu, el tarragoní Carles Falcón i el vallenc Albert Martín.

En total seran més de 8.000 kms de recorregut dels que seran més de 4.000 seran cronometrats, els que els pilots tindran que disputar fins el divendres 14 de gener amb sortida i arribada final a Jeddah, amb un dia de descans el dissabte dia 8 de gener a la capital Riyadh.