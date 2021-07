“Col·laborem amb grans dissenyadors i això fa que tinguem articles molt confortables, i això es valora i es premia”

Entrevista a Carme Collmalivern, responsable del canal retail de Resol

Carme Collmalivern és responsable del canal retail de l’empresa Resol, una empresa catalana que fa mes de 60 anys que està dedicada a la fabricació i comercialització de mobiliari interior i exterior. Recentment, l’empresa ha obert s’ha establert a Santa Coloma de Queralt.

Quin tipus de productes veneu a Resol?

Resol dissenya i fabrica mobiliari de disseny tant per interior com per exterior. Tenim el catàleg més ampli que hi ha en el mercat on oferim taules, cadires, tumbones, mobiliari per oficina, mobiliari chillout. També oferim dissenys creatius, innovadors i universals, volem arribar a tothom.

Els articles que comercialitzem son nous de temporada i també Outlet, articles que el client se’n pot beneficiar molt per tenir un preu molt econòmic.

Amb quins materials treballeu?

Treballem amb resines de polipropilè i fibra de vidre el qual té la propietat de poder aconseguir molta resistència i elasticitat alhora. L’ altre material és el Fenòlic, denominat també HPL, aluminis de molt bona qualitat. També tenim una gama de reciclats i com a novetat estem introduint fusta i cadires entapissades pensades més per l’interior.

En els darrers anys heu apostat per un disseny i construcció sostenible dels vostres productes. N’heu eliminat tot el plàstic nou, oi?

Estem treballant molt en la sostenibilitat. En aquests moments hem llençat la línia Green Edition, la qual està totalment fabricada en matèria reciclada postconsum. Donem una segona vida a productes que ja han acabat la seva vida útil. La finalitat, tal i com comentes, és eliminar el plàstic nou. A més, els colors també ens recorden més al de la natura, blaus aire, verds aigua, marró terra, groc foc. Realment és una línia molt bonica.



La vostra empresa té els orígens a Olot, oi?

Sí, aquí és on tenim la fàbrica i la primera botiga que vam muntar, ara fa tres anys. Fins fa poc no teníem venda directa amb el client i fa tres anys vam decidir donar aquest pas. A la botiga d’Olot hi trobem mobiliari actual, de col·lecció i també una part d’Outlet. També hi tenim productes per la decoració d’una vivenda, com il·luminació, catifes, etc.

Fa poc us que us heu instal·lat a Santa Coloma de Queralt. Per què aquí?

Nosaltres disposem d’un centre logístic a Santa Coloma de Queralt i això va fer que ens adonéssim que era una zona on hi havia un buit molt gran de tots els articles que la nostra empresa, Resol, fabrica i comercialitza. Vam veure que podíem ajudar i donar servei a totes aquelles persones que volien adquirir productes per la seva terrassa, jardí, oficina… però havien de desplaçar-se.

Hem obert un punt de venda bàsicament dedicat a producte Outlet, un gran fet diferencial amb la resta de comerç de l’entorn de Santa Coloma.

Al llarg dels anys heu guanyat més d’una desena de premis internacionals de disseny pels vostre mobles, especialment cadires.

Col·laborem amb grans dissenyadors i això fa que tinguem articles molt confortables, amb molt disseny i això es valora i es premia.

És el producte en què esteu més especialitzat, les cadires?

Estem especialitzats en tots els articles que fabriquem. El fet que sembli que estem més especialitzats amb les cadires es dona perquè tenim una gama molt àmplia de models i la cadira és un article molt visible. Però de premis també ens n’han donat amb altres articles com per exemple a taules , sillons, etc.. aquest any hem rebut un reconeixement internacional, ens han concedit el premi alemany IF Dessing, referent internacionalment en el món del disseny.

També dissenyeu infraestructures per a espais públics, oi?

Nosaltres donem vida als espais, poden ser públics o particulars, ens centrem a donar a cada persona el que necessita. Tenim una llarga llista d’exemples, en aquest sentit!