Cinc casals d’estiu a Igualada i l’Anoia ideals per als més joves!

Els casals d’estiu a són una de les millors propostes per gaudir dels mesos d’estiu de manera divertida, educativa i segura a l’Anoia. A l’Anoia trobem una gran varietat d’activitats per a infants i adolescents, fent dels casals una experiència inoblidable per a tota la família. Descobreix cinc propostes de casal d’estiu a l’Anoia aquest 2025 que et faran viure l’estiu amb més diversió i aprenentatge que mai.

Casal d’estiu Sâdhana Yoga i Pilates: un estiu per créixer i gaudir

Sâdhana Yoga és un centre especialitzat en la pràctica i l’ensenyament del ioga i el pilates, situat a Igualada. Amb una filosofia centrada en el benestar integral, ofereix classes per a totes les edats i nivells, tallers, formacions i activitats que promouen la salut física, mental i emocional.

S’apropa el final de curs i, amb ell, posem en marxa una nova edició del nostre Casal d’Estiu a Sâdhana Yoga i Pilates! Un espai pensat perquè els més petits gaudeixin d’un estiu ple de moviment, creativitat i diversió en un entorn saludable i acollidor. Activitats que hi farem: Yoga, Yoga Aeri, activitats artístiques amb suport en anglès i piscina i excursió un dia a la setmana.

Aquest estiu serà una oportunitat per als més joves de fer nous amics, gaudir d’un entorn saludable i aprendre valors importants mentre es diverteixen.

Els trobaràs a l’avinguda Barcelona, 182 d’Igualada o al 612 25 58 31.

Casal d’estiu a Ingravita: diversió i esport per als més petits

Ingravita és un rocòdrom situat al cor d’Igualada, dissenyat per adaptar-se a tots els públics, des dels més petits fins als adults. Les seves instal·lacions compten amb zones d’escalada en bloc, zones d’escalada amb corda, tirolina, ràpels i espais específics per a infants, a més d’equipament per entrenament i una botiga de material esportiu.

Ofereixen un casal d’estiu per a nens i nenes de 4 a 14 anys, on poden gaudir d’activitats d’escalada en bloc, corda, tirolina, ràpels i gimcanes. Cada setmana les activitats varien per mantenir l’experiència fresca i emocionant.

Els dilluns, dimarts i divendres, es realitzen activitats d’escalada a Ingravita. Els dimecres, la jornada es trasllada a la piscina, i els dijous es fan excursions amb gimcanes i jocs d’aigua. Els grups són reduïts, amb un màxim de 7 infants d’edats similars.

Per un preu de 72€ per setmana, amb descomptes aplicables per setmanes curtes, germans i a partir de 2 setmanes. Una proposta ideal perquè els més petits gaudeixin de l’estiu mentre aprenen, fan esport i fan amics. Els trobaràs al carrer Sebastià Artés, 29 d’Igualada, trucant al 937 495 779 o per WhatsApp 621 21 29 79.

Casal d’estiu Anima’ns 2025: un estiu màgic ple d’aventures

Anima’ns és una entitat de referència a l’Anoia especialitzada en serveis educatius, d’oci i lleure per a infants i joves.

Aquest any, el casal d’estiu d’Anima’ns gira entorn a un eix temàtic fascinant: UN ESTIU MÀGIC. Els infants descobriran un portal màgic que, cada setmana, els transportarà a mons diferents plens de sorpreses, reptes i aventures.

A través del joc educatiu, els nens i nenes gaudiran, experimentaran i aprendran en un estiu temàtic que fomenta la curiositat, la imaginació i el creixement personal. El casal d’estiu d’Anima’ns ofereix un ampli ventall d’activitats programades, pensades per a què cada infant visqui un estiu inoblidable, ple de diversió i aprenentatge.

Els trobaràs a l’avinguda Europa, 35 d’Igualada, trucant al 931 414 739, a www.animans.cat i a info@animans.cat.

Casal d’estiu a Club Escola Hípica Anoia: passió per l’equitació i la natura a l’Anoia

El Club Escola Hípica Anoia és molt més que un centre d’equitació: és un espai de convivència, aprenentatge i respecte pels animals i la natura. Enguany, dins dels seu casal d’estiu ofereixen dues setmanes realitzades en anglès amb una professora nativa.

Als casals del Club Escola Hípica Anoia es creen vincles que sovint duren molt més enllà de l’estiu. Compartim emocions en un ambient proper i acollidor, on la convivència ensenya a respectar-se i cooperar. Aquí, els infants fan nous amics i amigues mentre aprenen valors essencials per a la vida amb tallers i activitats.

Viu l’experiència de cuidar i muntar a cavall! Al casal, els nens i nenes aprenen a relacionar-se amb els animals i descobreixen el món de l’equitació de forma divertida i educativa. Cada dia és una nova oportunitat per créixer, superar reptes i gaudir de la natura.

Cada jornada és una aventura a l’aire lliure. L’entorn natural del club estimula la curiositat i l’aprenentatge a través de l’exploració i el joc lliure. Un estiu de sol, aire fresc i vida rural que farà que els més petits visquin experiències inoblidables, connectant amb la natura i desenvolupant-se personalment.

Els trobaràs a Sant Genís. Per a més informació, truca al 690 08 28 49. Inscripcions online.

Campus esportiu del CE Òdena: un estiu ple de futbol i diversió

El Centre d’Esports Òdena torna amb el seu campus esportiu més esperat de l’any.

Del 25 de juny a l’1 d’agost, els i les més petits/es (des de prebenjamins fins a cadets) podran gaudir, setmana a setmana, d’una experiència futbolística completa.

Els participants tindran entrenament tècnic i tàctic amb els millors monitors, competicions per posar a prova tot l’après, sessions refrescants a la piscina, multiesports per descobrir noves habilitats i jocs tradicionals que mai passen de moda. Inscripcions al campus.

