El CH Vilanova empata contra el Vilamajor a la Lliga Or (30-30)

El Club Handbol Vilanova del Camí va empatar a 30 en la segona jornada de la Lliga Or femenina, disputada el passat cap de setmana al poliesportiu de Can Titó.
El marcador va estar molt igualat durant tot l’enfrontament. Les vilanovines, però, van dur la iniciativa en molts moments dels partit.
D’aquesta manera, es va arribar al final de la primera part amb un resultat de 19-15, tot i que en els cinc primers minuts de la represa es va tornar a igualar. En els instants finals, les visitants, que es trobaven perdent per un gol, van fer el 30-30 que ja seria definitiu.
Les vilanovines són setenes a la classificació de la Lliga Or femenina, amb una derrota i un empat.
El proper partit de les vilanovines serà fora de casa, a Les Franqueses del Vallès. El matx es disputarà el dissabte, 4 d’octubre, a les 17h, i les vilanovines buscaran la primera victòria de la temporada a la categoria.