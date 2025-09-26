El CH Vilanova debuta a la Lliga Or femenina amb derrota ajustada a Banyoles (23-20)

El primer equip del CH Vilanova del Camí va debutar a la Lliga Or femenina amb una derrota ajustada a la pista de l’Handbol Banyoles, un rival conegut de la temporada passada.
El partit va ser intens des del primer minut, amb les locals portant la iniciativa però amb diferències mínimes en el marcador. Al descans, el resultat reflectia l’equilibri (11-9).
A la represa, les vilanovines van aconseguir empatar i van obligar el Banyoles a aturar el joc amb un temps mort al minut 3. Tot i mantenir-se dins del partit fins als instants finals, algunes errades en el llançament van permetre a les locals obrir una escletxa de tres gols que ja va ser definitiva. El matx es va tancar amb el 23-20.
Des de l’equip tècnic es destaca que la plantilla encara es troba en un període d’adaptació, i que els nervis i la pressió d’estrenar la categoria fora de casa van pesar. Tot i això, confien que l’equip donarà moltes alegries al llarg de la temporada.