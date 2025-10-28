El CF Igualada masculí es retroba amb la victòria contra el Castellar (1-0)

Resultats del Partit
Igualada, C.F. A vs Castellar, Unió Esportiva A
Primera Catalana – Grup 2
El CF Igualada masculí va aconseguir una victòria important aquest cap de setmana a Les Comes davant la UE Castellar per 1-0. Els blaus van sumar tres punts importants en un partit intens i molt disputat, on la solidesa defensiva i la contundència van marcar la diferència.
El conjunt de Dani Andreu va haver de treballar de valent davant un rival amb vocació ofensiva, que va posar a prova la defensa igualadina durant bona part del duel. La primera meitat va ser travada, amb poques ocasions clares per ambdós equips i un joc molt concentrat al mig del camp.
A la represa, el Castellar va sortir decidit a buscar el gol, però es va topar amb un Adri imperial sota pals, determinant per mantenir el marcador igualat. L’Igualada va saber resistir i, al minut 78, va trobar el premi: Chirri Monje va transformar una falta directa espectacular per signar l’únic gol del partit i fer esclatar d’alegria l’afició local.
En els minuts finals, els blaus van demostrar ofici i solidesa per conservar l’avantatge i assegurar-se un triomf que reforça la seva confiança i els permet mirar endavant amb optimisme.
El pròxim dissabte a les 16h, el CF Igualada visitarà el camp de l’Alpicat en una nova jornada de lliga.