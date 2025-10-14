El CF Igualada masculí es retroba amb la victòria a casa del Borges Blanques (1-3)

Resultats del Partit
Borges Blanques, F.C. A vs Igualada, C.F. A
Primera Catalana – Grup 2
El CF Igualada masculí van tornar al camí de la victòria després de la desfeta de la jornada anterior, amb un triomf solvent i convincent al camp del FC Borges per 1-3. Els igualadins van mostrar una gran actitud des de l’inici i van saber controlar el partit amb autoritat.
L’equip anoienc va sortir amb confiança i determinació, imposant el seu joc de possessió des dels primers minuts. Al minut 8, una excel·lent combinació col·lectiva va acabar amb una assistència de Lobato cap a Sandoval, el xut del qual va ser rebutjat pel porter, però Eudald va aparèixer des de segona línia per empènyer la pilota al fons de la xarxa i fer el zero a un.
Els blaus van continuar controlant el ritme del partit sense patir en defensa, i just abans del descans, al minut 43, una nova recuperació de Lobato va permetre a Sandoval assistir Miguel, que amb un xut precís i espectacular va fer el zero a dos.
A la represa, els locals va buscar retallar distàncies amb més presència ofensiva, però es van trobar amb un Adri i una defensa molt inspirada sota, que va resoldre amb seguretat les arribades locals. Ja en temps afegit, els locals van marcar de penal (1–2), però l’equip igualadí va saber mantenir la calma i, al minut 96, una cavalcada de Chirri Monje va acabar amb el gol de Marcel, que sentenciava el duel.
Tres punts molt importants per recuperar sensacions i confiança abans d’un nou desplaçament: el pròxim diumenge, els blaus visitaran el camp de la Unificació Llefià.