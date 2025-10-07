El CF Igualada masculí paga els errors a casa contra el Poble Sec (2-4)

Resultats del Partit
Igualada, C.F. A vs APA Poble Sec, C.E. A
Primera Catalana – Grup 2
El CF Igualada masculí va caure aquest dissabte a Les Comes contra l’APA Poble Sec per 2-4, en un partit ple d’intensitat i ocasions. Un marcador que contrasta amb el joc que es va veure durant el partit per part dels blaus.
L’inici no podia ser millor per als de la capital anoienca: al minut 9, Franc va recuperar una pilota i va assistir Sandoval, que definia amb precisió per fer l’1 a 0. L’equip va mantenir el domini i va generar nombroses oportunitats, però la falta d’encert va impedir ampliar l’avantatge. En l’únic xut visitant abans del descans, el Poble Sec va empatar (1-1). Just abans del descans, Chirri Monje va estar a punt de tornar a avançar els igualadins amb un xut al pal.
A la represa, els visitants van aprofitar un contracop per capgirar el marcador (1-2). L’Igualada no va baixar els braços i, després d’insistir amb perill, Sandoval va tornar a veure porteria per posar el 2-2. Els blaus van continuar buscant el gol amb insistència i fins i tot van estavellar una pilota al travesser, però la fortuna els va girar l’esquena. En una nova transició, el Poble Sec va tornar a colpejar (2-3) i, ja en els darrers minuts, va sentenciar en un altre contracop (2-4).
Dissabte, el conjunt blau visitarà al Borges Blanques per intentar recuperar la dinàmica positiva. El partit serà a les 17:15h en terres de Ponent.