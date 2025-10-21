El CF Igualada femení remunta contra el Sant Cugat per sumar tres punts més (1-2)

Resultats del Partit
Sant Cugat Futbol Club A vs C.F. Igualada
Tercera Federació FUTFEM
El CF Igualada femení va aconseguir una victòria molt treballada al camp del FC Sant Cugat per 1-2, després de remuntar un partit que s’havia posat molt complicat. Les blaves van demostrar caràcter, solidesa i esperit d’equip per sumar tres punts molt valuosos que les deixen en quarta posició a la classificació de Tercera RFEF.
Els primers minuts van ser de domini local, amb un Sant Cugat intens que va buscar la porteria rival des de l’inici. Tot i això, Anna Sánchez va estar a punt d’obrir el marcador amb una rematada al travesser. Al minut 17, però, les locals van fer l’1-0 aprofitant una de les seves arribades més clares.
L’equip igualadí va anar creixent amb el pas dels minuts, tot i que li va costar generar ocasions davant d’una defensa molt ben posicionada.
A la represa, les blaves van sortir amb una altra energia i amb la voluntat de capgirar el marcador. El partit es va tornar més dur i disputat, i Stefany va avisar amb una bona acció ofensiva. No obstant això, va ser Ortiz qui, amb un xut potent des de fora de l’àrea, va sorprendre la portera local i va signar l’empat.
Només quatre minuts més tard, en un córner servit per Anna, Ona va estar atenta per marcar i culminar la remuntada. L’equip va viure moments d’eufòria i va saber defensar el resultat amb ordre i intensitat. Fins i tot, Júlia va estar a punt de fer el tercer amb una rematada de cap que va sortir per poc.
Amb aquest triomf, les blaves sumen 10 punts i es mantenen a prop de la part alta de la classificació.
El proper cap de setmana hi haurà aturada de lliga, i les igualadines disputaran la quarta ronda de la Copa Catalunya al camp del Riudoms, dissabte a les 16h.