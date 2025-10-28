El CF Igualada femení s’imposa al Riudoms i passa a quarts de final de la Copa Catalunya (0-4)

El CF Igualada va segellar el passi als quarts de final de la Copa Catalunya femenina després de superar amb claredat el CD Riudoms per 0-4. Les blaves van dominar el partit de principi a fi i van demostrar la seva ambició per continuar avançant en la competició.
Des del xiulet inicial, l’equip dirigit per Jaume Comellas va portar la iniciativa amb pilota i va generar les primeres arribades amb perill. Al minut 22, Pauli va transformar un penal per obrir el marcador i encarrilar el triomf. Tot i el control, l’Igualada en volia més per assegurar la classificació.
Només començar la segona meitat, Ortiz va signar el segon gol i va donar encara més tranquil·litat a les visitants. Ja al tram final, Stefany va fer el tercer al minut 75 i, a les acaballes del partit, Bernadí va tancar la golejada amb un altre penal per establir el definitiu 0 a 4.
Amb aquest resultat, les igualadines s’instal·len entre els vuit millors equips de Catalunya, a l’espera de conèixer el seu proper rival a la competició.
El pròxim diumenge, el CF Igualada tornarà a la lliga rebent a Les Comes el líder de la classificació, el Fontsanta-Fatjó, en un duel exigent per seguir sumant bones sensacions.