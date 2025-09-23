El CF Igualada femení s’estrena a la lliga amb victòria a domicili contra el Riudoms (0-2)

Resultats del Partit
C.D. Riudoms vs C.F. Igualada
Tercera Federació FUTFEM
El CF Igualada femení es va estrenar a la lliga de Tercera RFEF femenina amb un 0-2 al camp del Riudoms, emportant-se els primers punts de la temporada.
Tot i les baixes importants, les anoienques es van mostrar superiors des de l’inici, dominant el partit però trobant dificultats per generar ocasions clares. Just abans del descans, una jugada per banda va acabar a les botes d’Ona, que va obligar la portera local a intervenir. El rebuig el va aprofitar Pauli per definir amb l’esquerra i obrir el marcador.
A la represa, les igualadines van millorar la circulació de pilota i van disposar d’un xut al travesser que va estar a punt de significar el segon. El premi va arribar al minut 87, quan Nora va signar el 0-2 definitiu que va assegurar els primers tres punts de la temporada.
Diumenge vinent, les blaves rebran el Vic amb l’objectiu de confirmar les bones sensacions d’aquest gran inici de lliga.