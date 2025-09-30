El CF Igualada femení empata contra el Vic Riuprimer (2-2)

Resultats del Partit
C.F. Igualada vs Vic Riuprimer Refo Futbol Club A
Tercera Federació FUTFEM
El CF Igualada femení va empatar davant el Vic Riuprimer en la segona jornada de lliga de Tercera RFEF, en un duel molt intens entre dos clubs clàssics de la categoria nacional que va acabar 2-2.
La primera part va ser molt igualada, amb una ocasió clara per cada equip. Tot i el domini de les blaves, la pressió alta del conjunt visitant va incomodar el joc local.
A la represa, les igualadines van sortir decidides i van obrir escletxa amb els gols d’Aina i Ona. Semblava encarrilat, però les vigatanes van reaccionar: primer amb una jugada aïllada que va significar el 2-1 i, minuts després, amb un penal que va establir l’empat.
En l’última acció del partit, una gran aturada de la portera visitant va evitar la victòria igualadina. L’equip suma 4 punts i és tercer a la classificació i la setmana vinent visitarà el Mataró amb ganes de seguir creixent.