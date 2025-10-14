El CF Igualada femení cau contra el Barça C en un partit vibrant (1-3)

Resultats del Partit
C.F. Igualada vs F.C. Barcelona C
Tercera Federació FUTFEM
El CF Igualada femení va caure per primera vegada aquesta temporada en un fantàstic partit davant el FC Barcelona C, que va acabar en 1-3. Va ser un duel vibrant entre dos equips de la part alta de la classificació i davant un ambient espectacular amb més de 1.500 espectadors a Les Comes.
Les igualadines van sortir amb molta empenta i al minut 2 Júlia ja va estar a punt d’obrir el marcador, però una aturada de mèrit de la portera blaugrana ho va impedir. El Barça va respondre amb una rematada al pal, en uns primers minuts d’anada i tornada i amb ocasions per als dos conjunts.
Al minut 18, Stefany va desequilibrar per banda i va assistir Nora, que amb una gran definició va fer l’un a zero i va fer esclatar d’alegria Les Comes. La primera meitat va mantenir un ritme alt i molt bon futbol per part dels dos equips, arribant al descans amb avantatge mínima per a les blaves.
A la represa, el FC Barcelona va voler imposar el seu joc de possessió, però l’Igualada va continuar generant perill. Una acció combinada va acabar amb un xut de Ribas que la portera visitant va refusar amb una intervenció increïble. Tot seguit, al minut 61, un xut inapel·lable de les visitants va significar l’empat.
Pocs minuts després, Olga va ser objecte d’un clar penal no assenyalat, i al minut 71 el Barça va capgirar el marcador. un cop molt dur per les igualadines després del gran esforç mostrat. En els instants finals, les barcelonines van aprofitar una contra per fer l’un a tres definitiu.
Tot i la derrota, l’equip va oferir una imatge excel·lent, demostrant personalitat, intensitat i qualitat davant un gran rival i una afició entregada.
El pròxim diumenge, les blaves visitaran el camp del Sant Cugat FC, amb l’objectiu de seguir competint al màxim nivell i mantenir-se a la zona alta de la classificació.