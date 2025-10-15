Catalunya celebra la Setmana Bio amb més de 450 activitats

Arriba la Setmana Bio per a l’alimentació ecològica, una iniciativa del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per descobrir com es produeixen aquests productes i promoure el seu consum. De l’11 al 19 d’octubre, més de 450 activitats, per a totes les edats, ompliran el territori de tallers, visites, tastos i experiències úniques.
Visita de referència a la productora de nous ecològiques Nous Soler (Moianès). Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya
L’objectiu és acostar la producció i l’alimentació ecològica a tothom i fer visible el treball dels pagesos, ramaders i elaboradors que aposten pel respecte al medi ambient i la biodiversitat. La Setmana Bio pretén no només informar, sinó també ser font d’inspiració per viure l’ecologia de manera pràctica i divertida.
Entre les activitats, destaquen les visites a productors i elaboradors ecològics, que obren les portes de les seves finques i obradors per mostrar el procés de creació dels seus productes; les activitats de divulgació, com tallers, jornades, fires, mercats, espais a biblioteques i passis de documentals, que aprofundeixen en la qualitat i els beneficis dels aliments ecològics; les activitats esportives, que permeten descobrir els aliments i els paisatges ecològics mentre es practica esport; i les activitats gastronòmiques, que conviden a tastar i cuinar productes ecològics a través de tallers, showcookings o experiències en restaurants.
Com participar-hi?
Participar en la Setmana Bio és fàcil i accessible per a tothom. A través de la plataforma web oficial setmanabio.cat es pot consultar tota la programació detallada. Hi ha activitats totalment obertes i altres que necessiten inscripció prèvia, algunes amb un petit cost d’inscripció.
Allà on les abelles passen la tardor
Si hi ha una cosa que fa especial la Setmana Bio és que convida a acostar-nos a la natura i conèixer de prop les persones que hi treballen. Un exemple de tot plegat és la visita “On passen la tardor les abelles”, organitzada pels Serveis Territorials de Girona.
Els visitants passejaran entre ruscs, observaran les abelles de prop i aprendran com s’elabora la mel, el pròpolis i la cera d’abelles de manera natural a l’explotació d’apicultura ecològica Mel la Calma, ubicada a la Garrotxa. La jornada acabarà amb una degustació de totes les varietats i aromes de les mels de la Garrotxa.
“Del camp a la cuina”
La Setmana Bio no s’oblida de les escoles amb activitats pensades perquè els infants descobreixin el món ecològic d’una manera divertida. Una de les més esperades és el taller “Del camp a la cuina. L’aventura de la producció ecològica”; una experiència interactiva que ja reuneix més de 1.500 alumnes i que es farà a seixanta escoles de primària repartides per Catalunya.
La sessió comença amb una petita introducció sobre la importància de cuidar què mengem. Després, a través d’un àlbum digital interactiu, els nens i nenes s’endinsen en el món de Cal Bolet i Mas Romaní, on es cultiva agricultura i es crien animals de manera ecològica.
D’altra banda, s’organitzaran vuit jornades tallers, titulats “Engeguem l’hort d’hivern”, una a cada demarcació territorial, amb professors i mestres d’escoles i centres educatius de la zona. L’objectiu és que aquest personal rebi formació i planter, per tal d’engegar un hort al seu centre. En total, hi participaran unes 180 escoles.
Com a novetat, enguany s’impulsa una prova pilot de xerrades-debat sota el títol “Producció ecològica, models agroalimentaris i implicacions globals”. Les xerrades es faran en deu centres d’educació secundària, amb la participació d’operadors ecològics del territori. Aquesta proposta busca fomentar la reflexió i el debat entre l’alumnat sobre el sistema agroalimentari actual, el seu impacte social, ambiental i econòmic, i el paper que hi pot tenir la producció ecològica.
La Setmana Bio s’emmarca dins de les actuacions del Pla d’acció per al desenvolupament de la producció ecològica 2024-2027 del Govern. El pla busca estimular la demanda i garantir la confiança de les persones consumidores i millorar el coneixement del valor afegit dels productes ecològics.