Castellolí celebra aquest cap de setmana les festes de Sant Vicenç

Castellolí ja ha fet el tret de sortida de la Festa Major de Sant Vicenç, un esdeveniment que combina tradició, entreteniment i diversió per a tots els públics. Enguany, destaquen la 11a Nit de l’Esport, el 28è Concurs de Cuina i el tast de vins, una activitat que convida a descobrir sabors i aromes locals en un ambient exclusiu.

Avui divendres 24 de gener, a partir de les 20 h, tindrà lloc l’11a Nit de l’Esport, en què es premiarà el millor esportista local del 2024. A més, enguany el municipi commemorarà el 50è aniversari del grup de motociclisme de Castellolí amb un convidat especial. L’acte, celebrat a La Brillante, finalitzarà amb un pica-pica per a tots els assistents. La jornada acabarà amb la Festa Jove i la sessió del DJ Romà a partir de les 24 h.

El dissabte 25 de gener començarà amb una xocolatada a la plaça del poble, seguida de l’espectacle infantil “Tremola”, protagonitzat per Jordi Callau. També durant el matí, els assistents podran participar a l’activitat d’aprenentatge de joc de truc, una oportunitat per descobrir aquest joc de cartes tan arrelat. A la tarda, La Brillante acollirà el Concurs de Cuina, que enguany arriba a la seva 28a edició, una cita imprescindible per als amants de la gastronomia, que finalitzarà amb l’actuació humorística i musical de Lo Pau de Ponts.

El diumenge 26 de gener, l’últim dia de celebració, començarà amb una gimcana d’orientació organitzada per l’ADF de Castellolí, que posarà a prova les habilitats d’infants i joves a les 10h del matí. Posteriorment, se celebrarà la missa de Festa Major a les 12:30 h. A la tarda, tindran lloc el torneig de truc i, al vespre, la projecció de la pel·lícula “Un lugar común”, del Cicle Gaudí, a La Brillante.

El regidor de Cultura i Festes, David Arana, explica que l’objectiu d’aquesta edició és “augmentar un esperit participatiu i festiu que uneixi tot el poble”. Segons el regidor, hi ha dues activitats que són peces clau de la Festa Major: “La Nit de l’Esport, que escull el millor esportista de Castellolí i que sempre ha tingut una gran participació de la gent, i el Concurs de Cuina, que ja és una tradició consolidada”.

Enguany, el programa gastronòmic es reforça amb el tast de vins: “Amb aquesta activitat volem potenciar la cultura gastronòmica i culinària del poble”, assegura Arana. També serà el primer any que s’inclou el torneig de truc que qualifica com a “novetat per al municipi i amb gran potencial per continuar en futures edicions”.